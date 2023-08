☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥

お値下げ交渉は、ご遠慮くださいますよう

お願い申し上げます m(_ _)m

☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥☆‥‘ * ’ *‥

DOUBLE STANDARD CLOTHING

※セットで出品いたします。

参考定価:【ブラウス】¥26,400(税込)

【スカート】¥35,200(税込)

約半年前に、通販サイトにて、購入いたしました。

2〜3回着用しております。

=== ↓オンラインサイト引用↓ ===

鮮やかなブルーの生地に可愛らしいオリジナルのイチゴ柄をプリントしたブラウスとスカート。

同素材のブラウスとスカートを合わせてワンピース風に着るのもおすすめです。

===

スカートのウエストまわりに、生地の飛び出しが2箇所見受けられます。

写真(7枚目)にアップしておりますので、ご確認ください。

スカートのホックの糸が緩んでおりますので、必要に応じて補修をお願いいたします。

その他に目立つダメージは見当たりませんが、素人検品のため、見落としている可能性がありますので、ご了承ください。

サイズ:36

製品寸法(cm)

【ブラウス】

身幅:49.5

肩幅:33

着丈:59

そで丈:62.5

【スカート】

ウエスト:約 63

総丈:約 92

※私の身長では、着丈が長めです

素材

ポリエステル:100%

色:ブルー

照明の関係により、実際よりもやや明るく見える場合があります。また、機器の環境により、実物と画像のカラーが若干異なる場合もあります。予めご了承ください。

中古品であることにご理解いただいた上で、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

#GRACECONTINENTAL

#Diagram

#GRACECRASS

#グレースコンチネンタル

#ダイアグラム

#グレースクラス

#ダブスタ

#ソブ

#いちご

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルスタンダードクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

