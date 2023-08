人気を誇る Hiroshi0824様専用リンク 美容機器

文字サイズを拡大

コメント

肌に走るエレクトロな最新技術。

2つの体感、5つの機能。

トリートメント後の肌に訪れるのは、"自覚年齢の若返り"―つまり実感。

"美しさ"が鼓動する「MFIP」

"美しさ"を届ける「ウルトラパルス」

"美しさ"を受け入れる「中・高周波」

"美しさ"を確信へと導く「LED」

"美しさ"を整える「EMS」

5つの機能が素肌の持つ真の美しさを高めます。プロの手技をご自身でも―。

製造元

株式会社ARTISTIC&CO.

仕様

電源定格:入力AC 100~240V 、出力VC 12V 1.5A 50/60Hz

出力周波数:90kHz

LED波長:青 415nm(±10nm)、緑 530nm(±10nm)、赤 620nm(±10nm)

外形:最大160mm×70mm×55m

重量:約191g

タイマー:10分

①本体(定価:199800)

②40ml The Serum (定価:15120)付き

セットになりますが、残量は少ないです。

③限定品デございます。中古品ですが、数回のみ使用しましたので、状態は良好です。

ぜひお試してみませんか。

神経質な方や評価がよくない方はお断らせていただく場合もございますので、ご了承ください。

ご注文お待ちしております。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

