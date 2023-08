#くまこのグリーンレーベルリラクシングセットアップ

★アイテム★

★3ピース★ ニューヨーカー ノーカラー セットアップ パンツ 7部丈 グレー

ブランド:グリーンレーベルリラクシング green label relaxing

商品名:[手洗い可能/ライトカチリラ] ◆D ノーラペル ジャケット / テーパード パンツ ◇No18◇

品番:3522-147-1222 / 3514-147-1524

定価:16,500円 / 10,890円

green label relaxing の定番!カチリラシリーズのセットアップ!

カッチリ見えながらリラックスして着用いただけるセットアップをテーマにお客様と共に開発した“カチリラ”シリーズ★

裏生地なしの春夏仕様。内側の配色パイピングにもごだわりをプラスし、無駄な装飾のないすっきりとしたデザインが着回しに重宝するジャケット!!

パンツはぴったりしすぎず、ゆるすぎない絶妙なシルエットのタックテーパードパンツ◎フロントにタックを施したテセンタープレス仕様のすっきりとした印象の美脚シルエットがポイント!

セットアップでの着用はもちろん、単品使いでのスタイリングも楽しめそう♪

★状態★

未使用に近い

※あくまで素人検品です。見落としている傷や汚れなどございましたらご容赦下さい。万が一、商品に不備があった場合は、必ず受け取り評価前にご連絡下さい。中古品 及び 自宅保管 にご理解いただける方のみご検討下さい。

★サイズ (単位:cm)★

ジャケット

表記:38(M)

着丈:

肩幅:

身幅:

パンツ

表記:38(M)

ウエスト:

ヒップ:

股上:

股下:

総丈:

※明日以降の採寸予定ですが、お急ぎの方はコメントいただければ幸いです。あくまで素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。

★カラー★

ネイビー 紺 コバルト ブルー

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が多少異なる場合があります。

★素材★

ポリエステル 52% 毛 42% ポリウレタン 6%

★配送方法★

簡易包装にて1~2日程度で発送致します。

※折り畳んでの配送となりますので、畳ジワなどご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グリーンレーベルリラクシング 商品の状態 未使用に近い

