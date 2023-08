Nikon NIKKOR Z 50F1.8 S

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: 単焦点レンズ

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#ニコン

#Nikon

タイプ···レンズフィルター

1年程度の間、フィルターをつけて使用しておりました。そのため、外観に僅かなスレなどがありますが撮影に影響はありませんでした。

付属として、KenkoのホワイトミストNo.1 62mmをつけさせていただきます。

■ホワイトミストNo.1

ハイライトとシャドウ部のコントラストを弱め、全体を淡い色調にしつつ、ほんのりと柔らかな描写にします。逆光時にはオールドレンズのフレアのように、光に包まれる拡散効果が得られます。

(露出倍数:1/3絞り分)

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 傷や汚れあり

