最高級 NIKE ナイキ ウィメンズ AF1 アップステップ HI LX スニーカー

爽やかな淡い小さなスパンコールがついていて、パステルカラーでファンシーな、本当に可愛いスニーカーです。これからの季節にピッタリな色合いです。1度短時間履いたのみで、かなり綺麗な状態だと思います。普段23.5cm〜24cm位の靴を履いていてぴったりでした。薄らと跡がある部分がありましたので、9枚目をご確認ください。目立つような傷や汚れはないと思いますが、1度着用していること、素人保管であることをご了承の上ご購入くださいませ。10枚目の靴袋にお入れしてお送り致します。【カラー】ホワイト / ピンク / ターコイズブルー/グリーン/エメラルドグリーン/白/桃色/水色/緑色/【サイズ】US724cm定価26,400円NIKE WMNS AF1 UPSTEP HI LXナイキ ウィメンズ AF1 アップステップ HI LXナイキ ウィメンズ エアフォース ワン アップステップ ハイ ラックス グラス スリッパーカラー···ピンクスニーカー型···ハイカット履き口···紐adidas、アディダス、縷縷夢兎 (rurumu:) ヘイヘイ(HEIHEI)シスタージェーン(sister Jane)、 ファーファー(FURFUR)、パメオポーズ(PAMEO POSE)、アンクルージュ(Ank Rouge)ジュエティ(jouetie)、ミルク(MILK)、メリージェニー(merry jenny)、ザラ(ZARA)、ハニーシナモン(Honey Cinnamon)、MAJESTIC LEGON、マジェスティックレゴン、古着 高円寺 seraphim セラフィム ヴィンテージ アンティーク PINK HOUSE ピンクハウス axes femme アクシーズファム クラシカル ガーリー グリモワール などが好きな方にもオススメです。

