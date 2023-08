【クリーニング施工】DAHON Impulse D6

日差し鮮やかなこれからの季節と

真っ赤なDAHON

Re-Barテクノロジーを採用したスティールバイクImpulseが復活。

※詳しくは『ダホン インパルス』と検索の上

ご確認ください。

下記の内容をご確認ください

【お取引について】

・自転車本体のみの出品です

・愛知県名古屋市でのお引き取り限定です

・ご購入後に引き取り地をお知らせします

【商品の状態について】

・全体的に使用感やサビ、傷などがあります

・前後輪リムの色が異なります

・大きな凹みは見受けられません

・ブレーキ正常です

・折りたたみ機構行えます

・シフト切り替え行えます

・動作確認は以上です

・画像もご確認ください

・ほか気なる点は個別にお問い合わせください

【メンテナンス・クリーニングについて】

・自転車本体および各種パーツ

(スプロケット・前後輪ハブ・ホイール周り・

チェーンリング・リアディレーラーなど)

ワコーズの専用クリーナー剤で洗浄

※写真10枚目参照

・表面的に見受けられる錆びは

ワイヤーブラシを使用し

丁寧にクリーニングを施しました

それにより特にハブは輝きが出ました

※写真5・6枚目参照

・チェーンに粘度高めのオイルを注油

・ステム部の折りたたみ機構など、

※写真9枚目参照

写真で伝わりづらいですが

落としきれない錆び・

汚れのある箇所が複数ございます

予めご了承ください

【欠損箇所】

・チェーンリングのカバー部に欠けがございます

※写真4枚目参照

【防犯登録について】

・防犯登録解除済み(抹消証明書がございます)

・お引き取りの際に譲渡証明書をお渡しします

・サイクルショップで防犯登録をお願いします

【クリーニング施工】DAHON Impulse D6【引き取り限定/名古屋市】



現在は自宅内にカバーを掛けて保管中

・現状でのお引き渡しです。

・ご購入後のメンテナンスや保証などはございません。

・クリーニングメインですのでご購入後のメンテナンスはご購入者さまでお願い致します。

また他サイトにも掲載中です。

以上、ご了承くださいませ。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

商品の情報 ブランド ダホン 商品の状態 傷や汚れあり

