◎もう入手不可の完売商品です☺︎

The row ascot two シルクバック アプリコット

お探しだった方にぜひ♬

【極美品】グッチ ハンドバッグ ショルダー 2way バンブー シボ革 肩かけ



ケイトスペード ♠️レザーバッグ 斜めがけ

◎詰め物を抜いて軽く畳んで発送してもよろしければ更に差額を引かせていただきます。

T1325 美品☆ フェンディ ハンドバッグ ブラック レザー&スエード バッグ

発送方法は気にしないからなるべく安くとお考えの方、ご購入前にご相談ください☺︎

ボッテガヴェネタ レザー ダブルノット トップハンドル ミニバッグ



【未使用級】BRAHMIN ハンドバッグ 2way クロコダイル エナメル

◎即購入OKです◡̈♥︎

✨極美品✨COACH ベネット ミニ サッチェル ミニボストン ハンドバッグ



クロエ CHC22WS383 WOODY ウッディ ミディアム トートバッグ

✔︎レザー製品は当然ながら革の匂いがございます。本革の匂いが気になる方は、ご購入はお控えください。

DCV02-11 クリスチャンディオール ハニカム柄 ハンドバッグ ゴールド金具



Louis Vuitton ルイヴィトン ノクタンブル エピ マロン(茶)

●ear PAPILLONNER イア パピヨネ

❤︎‪︎ アルマpm ❤︎‪︎

kawa-kawa カワカワ

お値下げしました。FURLAミニボストン 新品タグ付き未使用

Wani ワニ no.890

エルメス メンズ ケリー 40

ハンドバッグ ミニバック

ジャック・ル・コー リスボン ハンドバッグ エナメル 黄色 保存袋付き@LB22

バニティーバッグ

✨極美品✨GUCCI GGナイロン ショルダー ブラウン ショルダーバッグ



Christian Dior クリスチャンディオール ロマンティックハンドバック

◎レザーのソフトな手触り感とコンパクトなサイズ感が印象的なバッグ。

ルイヴィトン M51130 モノグラム アルマ ハンドバッグ

遊び心のあるデザインが女性心をくすぐります。

Kate spade ハンドバッグ

WETシリーズなので、雨の日も安心。

ルイヴィトン バッグ ヴェルニ レッド

マチがついているので、長財布、ミニポーチ、キーケース、スマホ、ハンカチ…等々、貴重品もしっかり入るデザイン♪

極美品 LOUIS VUITTON モノグラム マルリーバンドリエール

見た目以上に収納スペースもあるので、お出掛けにもオススメです。

CHANELシャネル マトラッセバッグ



【稀少】【保存状態良好】オールドグッチ シェリーライン ボストンバッグ【美品】

✔︎公式以外の商品説明文のコピペはやめてください。

ルイヴィトン ダミエアズール スピーディー30



6月末迄CHANELシャネルスモールフラップバックラムスキンハートチェーン黒

【Wani】

JIL SANDER ジルサンダー ドローストリング バッグ 巾着バッグ

kawa kawa の「wet」から派生したシリーズ。

【良品】BURBERRY ハンドバッグ ノバチェック シャドーホース ブラウン

素材表面を熱圧着し、クロコダイル柄に浮かびあがらせた特殊素材を採用。

My weakness ショルダーバッグ

軽さと柔らかさを兼ね揃えており、普段使いにも最適。

MCM エムシーエム ミニボストン 2wayバッグ ヴィセトス柄 レザー



FRANCO BARONI フラップ付きレザートートバッグ【超高級感】

●size

プラダ サフィアーノ 2wayバッグ 美品

約 W24×H16×D9 cm

Paul harndenポールハーデン チャンキーバッグ スパナバッグ



新品!ヴィヴィアンウエストウッドヤスミンYasmineオーブロゴ付きバッグ

ハンドバック バッグインバッグ バックインバック バニティ ポーチ バニティバッグ サブバッグ 軽い 軽量バッグ ワニ柄型押し クロコ型押し

❤️美品、高級レザー トートバッグ❤️



ルイ・ヴィトン マルチカラー トルヴィル 廃盤品‼︎

●素材

新品、未使用 マリークレール 2way バック

wet地 ウェット素材 ウエット素材

ルイヴィトン モノグラム アルマ ハンドバッグ バック かばん

ポリウレタン44% ナイロン30% ポリエステル26%,ナイロン83% ポリウレタン17%

eueeles / Padded mini bag × rope set

牛革 本革 レザー

【美品工房】美品 Stella McCartney ハンドバッグ デザイン柄



ショルダーバッグ 再値下げ致しました

●color

バレンシアガ ハンドバッグ ザ・シティ 2wayレザーバッグ

GY

ディオール ラムレザー バッグ

グレー×ブラック

☆char様専用☆アニヤハインドマーチ カーカー

ご使用のデバイスによっては薄紫っぽく見えるかも知れませんがグレーです。公式のカラーもグレーです☺︎

ALEXANDER WANG⭐︎BAG



超美品!BOTTEGA VENETAトランペットショルダーバックパック

●日本製

VASIC Port バッグ



PRADA トートバッグ ビジネス

●コンディション

Vivienne Westwood ハート ショルダーバッグ

新品 未使用 ケアタグ付き 自宅保管品

【美品】グッチ ハンドバッグ バンブー スタッズ GGキャンバス ブラウン

実物写真6.7.8.9.10枚目

コーチ ウーブントート16

特記事項はありません*.

ルイヴィトン モノグラム エリプスPM M51127 ハンドバッグ 廃盤モデル

新品商品購入時に入っている詰め物も入れたまま保管しておりますので型崩れもありません♬

BVLGARI(ブルガリ) ハンドバッグ



美品セリーヌバッグ 茶 マカダム

✔︎一度は人手に渡ったお品です。自宅保管にご理解いただける方のみお願いいたします。

確実正規品!LOEWE 大人気 キュービィ ハンドバッグ ピンク



GIVENCHY ジパンシィ鞄 ハンドバック&財布

イアパピヨネ

がま口 亀皮 タートル 昭和レトロバック

センソユニコ

ルイヴィトン ドーヴィル モノグラム

アッシュペーフランス

【GUCCI】ハンドバッグ ボストンバッグ GGスプリーム GGPLUS 茶色

メンズ レディース

✨激レア✨プラダ PRADA トートバッグ ハンドバッグ ロゴ型押し レザー



Samantha Thavasa サマンサタバサ ミニフラッター

◎送料込み

商品の情報 ブランド カワカワ 商品の状態 新品、未使用

◎もう入手不可の完売商品です☺︎お探しだった方にぜひ♬◎詰め物を抜いて軽く畳んで発送してもよろしければ更に差額を引かせていただきます。発送方法は気にしないからなるべく安くとお考えの方、ご購入前にご相談ください☺︎◎即購入OKです◡̈♥︎✔︎レザー製品は当然ながら革の匂いがございます。本革の匂いが気になる方は、ご購入はお控えください。●ear PAPILLONNER イア パピヨネkawa-kawa カワカワWani ワニ no.890ハンドバッグ ミニバックバニティーバッグ◎レザーのソフトな手触り感とコンパクトなサイズ感が印象的なバッグ。 遊び心のあるデザインが女性心をくすぐります。 WETシリーズなので、雨の日も安心。マチがついているので、長財布、ミニポーチ、キーケース、スマホ、ハンカチ…等々、貴重品もしっかり入るデザイン♪ 見た目以上に収納スペースもあるので、お出掛けにもオススメです。✔︎公式以外の商品説明文のコピペはやめてください。【Wani】 kawa kawa の「wet」から派生したシリーズ。 素材表面を熱圧着し、クロコダイル柄に浮かびあがらせた特殊素材を採用。 軽さと柔らかさを兼ね揃えており、普段使いにも最適。●size約 W24×H16×D9 cmハンドバック バッグインバッグ バックインバック バニティ ポーチ バニティバッグ サブバッグ 軽い 軽量バッグ ワニ柄型押し クロコ型押し●素材wet地 ウェット素材 ウエット素材ポリウレタン44% ナイロン30% ポリエステル26%,ナイロン83% ポリウレタン17%牛革 本革 レザー●colorGYグレー×ブラックご使用のデバイスによっては薄紫っぽく見えるかも知れませんがグレーです。公式のカラーもグレーです☺︎●日本製●コンディション新品 未使用 ケアタグ付き 自宅保管品実物写真6.7.8.9.10枚目特記事項はありません*.新品商品購入時に入っている詰め物も入れたまま保管しておりますので型崩れもありません♬✔︎一度は人手に渡ったお品です。自宅保管にご理解いただける方のみお願いいたします。イアパピヨネセンソユニコアッシュペーフランスメンズ レディース◎送料込み

商品の情報 ブランド カワカワ 商品の状態 新品、未使用

カルティエバック【良品】ルイヴィトン ダミエ レディース ショルダーバッグ べレムMM超希少✨フェンディ マンマバゲット ポーチ パイソン ゴールド金具 ブラック✨新品未使用✨LONGCHAMP ロンシャン プリアージュ フィレ XS 黒Somes saddle ハンドバッグ ソメスサドル ショルダーバッグ新品未使用 Berluti ベルルッティ カリグラフィトゥジュール メンズトートTIDEWAY|ハンドバック新品マイケルコース MERCER メッセンジャー バッグMKシグネチャーいちごさん専用‼️バックトッズ ダブルティー ツーウェイハンドバッグ