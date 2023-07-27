愛用 YU プロモ2パック付き NAGABA×ポケモンカード BEAMS for Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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カラー：ブラック
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サイズ：Lサイズ
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商品名：CARD Design T-shirt
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※コレクション整理の為、出品致します。
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※写真での判断ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ビームスティー
|商品の状態
|新品、未使用
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オンラインで購入しました。カラー：ブラックサイズ：Lサイズ商品名：CARD Design T-shirt付属品：プロモカード未開封2パック※コレクション整理の為、出品致します。※写真での判断ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご検討よろしくお願いします。#BEAMS#ビームス #YUNAGABA#長場雄#スカーレット#バイオレット#ポケカ#ポケモンカード#イーブイ#プロモカード
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|L
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