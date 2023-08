愛用 YU プロモ2パック付き NAGABA×ポケモンカード BEAMS for Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

オンラインで購入しました。

master mind JAPAN The BeatlesパッチワークTシャツ



カラー:ブラック

サイズ:Lサイズ

商品名:CARD Design T-shirt

付属品:プロモカード未開封2パック

※コレクション整理の為、出品致します。

※写真での判断ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。

ご検討よろしくお願いします。

#BEAMS

#ビームス

#YUNAGABA

#長場雄

#スカーレット

#バイオレット

#ポケカ

#ポケモンカード

#イーブイ

#プロモカード

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームスティー 商品の状態 新品、未使用

