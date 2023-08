REPRODUCTION OF FOUND for Graphpaper グラフペーパー GERMAN MILITARY TRAINER MODIFIED.SKATEBOARDING GU213-90151

シーズン:21AW

定価:31900円

生産国:MADE IN ROMANIA

サイズ:42

グラフペーパーとリプロダクションオブファウンドのコラボレーションアイテム。

1980年代にかけてドイツ軍でトレーニングシューズとして採用されていた通称ジャーマンミリタリートレーナーをベースに、

スケートボーディング仕様のモディファイモデルとなっております。

アッパーにはイタリア製の上質なスエードレザーを、ヴァルカナイズドソールには天然ゴムの含有率80%以上の柔軟なラバーを使用。

オンラインで購入、正規品。

(写真に納品書ものせてます)

着用は1回のみで綺麗です。

状態は写真でご確認ください。

#スニーカー #NB #NIKE #adidas #リーボック #グラフペーパー #スニーカーダンク

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グラフペーパー 商品の状態 未使用に近い

