【18％OFF】 東洋エンター　非売品　パネルポスター フライトジャケット

希少

30年ほど前にお店で見かけた販促非売品を一目惚れし、無理言って譲っていただいたものになります

『 バズリクソンズは1993年に旧マッコイズと共同で立ち上げたミリタリーウェアブランドです。』

東洋エンター 非売品 パネルポスター

そこそこの金額で譲っていただいた為、この金額でどなたかにお譲りしたいと思っています

二度と出回ることはないレベルの物だと思います

作りはベニヤボードにポスターを張ったパネルポスターです

縦83.5cm 横59cm 奥行き3cm

かなり大きめで存在感あります

写真にあるように汚れ、ダメージもあるためご理解あるかただけ購入の検討をお願いします

値下げ交渉、返品クレームなどはご遠慮ください

希少30年ほど前にお店で見かけた販促非売品を一目惚れし、無理言って譲っていただいたものになります『 バズリクソンズは1993年に旧マッコイズと共同で立ち上げたミリタリーウェアブランドです。』 そこそこの金額で譲っていただいた為、この金額でどなたかにお譲りしたいと思っています二度と出回ることはないレベルの物だと思います作りはベニヤボードにポスターを張ったパネルポスターです縦83.5cm 横59cm 奥行き3cmかなり大きめで存在感あります写真にあるように汚れ、ダメージもあるためご理解あるかただけ購入の検討をお願いします値下げ交渉、返品クレームなどはご遠慮ください#東洋エンタープライズ #BUZZRICKSONS #バズリクソンズ #TheREALMCCOYS #リアルマッコイズ #Pherrows #フェローズ #WAREHOUSE #ウエアハウス #SUGARCANE #シュガーケーン #Denime #ドゥニーム #FULLCOUNT #フルカウント #フライトジャケット#コレクター#コレクション

