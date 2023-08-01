【再入荷】 Dieselディーゼル メッセンジャーバック　00s ビックサイズロゴy2k ショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Dieselディーゼル メッセンジャーバック 00s ビックサイズ ロゴ入り y2kY2K風のカラーリングに大きさまで最高のmessenger bag今流行りのディーゼルのロゴなのでそこまでいやらしくないのもポイントデニム生地のようなコットン素材かなり大きめのサイズ感です【生地】【商品サイズ】着丈身幅ウエスト股上股下 ＊スケールで採寸しておりますが手作業での採寸を行なっております。ズレ等が出てくる点ご了承ください。 注意点ポリエステル、レーヨン、シルク生地は熱に弱く、アイロンする際は当て布をしてするか、時短であれば、一番弱めから徐々に中まで上げ試しながらされるのが良いかと思います(*^^)洗濯の際は裏返しにし、ネットに入れ、ソフト洗いをオススメします。脱水は、長すぎるとシワになり、ほつれや縮む原因になりますので、短い時間するのがベストです。⚫️USEDになりますので匂いや使用感など、神経質な方はご遠慮下さいませ。刺繍柄シャツデザインtシャツヴィンテージ ペイズリーレトロビンテージ#おしゃれ好き通信#お洒落さんと繋がりたい#おしゃれ#オシャレコーデ#コーデ#コーディネート#シンプルコーデ#ファッションポーズ委員会#メンズコーディネート#古着男子#アメカジ男子#古着コーディネート#vintage#ビンテージ古着#アメカジコーデ#古着屋#オンライン古着#y2k#再構築 #リメイクパーカー#リメイク古着屋 #フェアリーグランジ

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