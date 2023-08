2022人気No.1の Joao Donato / Lugar Comum (LP) レコード 洋楽

50年代より活躍するブラジルの名コンポーザー/鍵盤奏者Joao Donatoの75年リリースレコード。滑らかなグルーヴが心地良過ぎるA1「Lugar Comum」をはじめ、A4「E Menina」、Emilio Santiagoも歌ったA5「Bananeira」、B3「Emorio」、Fafa De Belemのテイクも人気のB4「Naturalmente」、軽やかなグルーヴが心地良いB6「Deixei Recado」、レアグルーヴなB4「Naturalmente」など枚挙に暇がない大名盤!!最高です!!

SIDE-A

1.Lugar Comum

2.Tudo Tem

3.A Bruxa De Mentira

4.E Menina

5.Bananeira

6.Patumbalacunde

SIDE-B

1.Xango E De Bae

2.Pretty Dolly

3.Emorio

4.Naturalmente

5.Que Besteira

6.Deixei Recado

