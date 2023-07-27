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【一部予約販売中】 メタリカ 1994 DAMAGe iNc.ヴィンテージ Tシャツ M パスヘッド Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

METALLICA メタリカ 1994 DAMAGe iNc. TOUR Vintage T-shirt ヴィンテージ TシャツM/DELTA PRO WEIGHTボディー/Pushead パスヘッド90s 90年代 ヘヴィメタル ハードロック バンドTee 希少 当時物 です。
Ennoy x DAIWA PIER39 Tech Drawstring Tee

ブリストル NIKE コラボ F.C.Real Bristol
【サイズ表記】
【新品未使用】RRL ヘンリーネック半袖　M
M
Lサイズhumanmade girls dont cry Tシャツ ホワイト

イタチ シロ Tシャツ2点セット
【平置き寸法】(採寸の仕方による誤差をご考慮願います。参考程度にお考え下さい。)
【限定コラボ】オフホワイト×ナイキ☆スプレーロゴTシャツ クロスアロー 両面ロゴ
着丈　70cm 　身幅　50cm 　袖丈　18cm 　肩幅　50㎝
90s Old Stussy Border Polo Shirts

Champion × Standard California　木村拓哉　キムタク
【カラー】
oasis Tシャツ　ユニオンジャック
ブラック
シュプリーム　University S/S Top　M

レイジアゲインストザマシーン　チェゲバラTシャツ　新品未使用
【材質】
【希少】FR2 バイカーガール 色情兎 Eroi Tシャツ L Girl 黒 赤
COTTON 100%
FUBU フブ 半袖 ゲームシャツ Tシャツ オーバーサイズ 古着

Justin Davis Tシャツ
【コンディション】
【限定コラボ】シュプリーム マークゴンザレス スフィンクスロゴ Tシャツ 紺
USEDとなります。着用による慣れた使用感がございますが、破れ等特に目立ったダメージはございません。年代物、ヴィンテージアイテムの状態に関しましては色薄感や毛羽立ち、薄汚れ、経年によるプリント割れ等は使用感に含みますのでご理解の程お願い致します。
コブラ　Tシャツ レディ　cobra lady 寺沢武一　レディー　古着
※細心の注意を払い状態確認、状態記載をしておりますがUSED商品に関してご理解頂けない方、神経質な方のご購入をご遠慮下さい。
激レア 日本未発売 synth Tシャツ　ハーフパンツ　セット　LEX kohh

クリスジョイ　今季新作Tシャツ
【商品説明】
NBA✖️シカゴ✖️ブルズ✖️ウォーレンロータス✖️マイケル✖️ジョーダン✖️WL✖️XXL③
海外の人気アーティスト「METALLICA メタリカ」の入手困難な゛激レア゛『ビンテージＴシャツ』になります。コピーライトは「（C）1994 METALLICA UNDER LICENSE TO GIANT」と御座います。ボディは「DELTA PRO WEIGHT」です。

【USA製,ムービー物】90's GUN and GIRLビッグプリントTシャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドメタリカ
商品の状態目立った傷や汚れなし

VERDY VISTY UNBOXED Tシャツ

値下げレア　タグ付　ヴィヴィアンTシャツ

beams thenorthface ノースフェイス　ビームス　Tシャツ

RIDE vintage Tシャツ XL NOWHERE バンT 90s

Lemaire dress T Tシャツ Tshirt 吾亦紅

Aries statue T-shirt
METALLICA メタリカ 1994 DAMAGe iNc. TOUR Vintage T-shirt ヴィンテージ TシャツM/DELTA PRO WEIGHTボディー/Pushead パスヘッド90s 90年代 ヘヴィメタル ハードロック バンドTee 希少 当時物 です。【サイズ表記】M【平置き寸法】(採寸の仕方による誤差をご考慮願います。参考程度にお考え下さい。) 着丈　70cm 　身幅　50cm 　袖丈　18cm 　肩幅　50㎝【カラー】ブラック 【材質】COTTON 100%【コンディション】USEDとなります。着用による慣れた使用感がございますが、破れ等特に目立ったダメージはございません。年代物、ヴィンテージアイテムの状態に関しましては色薄感や毛羽立ち、薄汚れ、経年によるプリント割れ等は使用感に含みますのでご理解の程お願い致します。※細心の注意を払い状態確認、状態記載をしておりますがUSED商品に関してご理解頂けない方、神経質な方のご購入をご遠慮下さい。【商品説明】海外の人気アーティスト「METALLICA メタリカ」の入手困難な゛激レア゛『ビンテージＴシャツ』になります。コピーライトは「（C）1994 METALLICA UNDER LICENSE TO GIANT」と御座います。ボディは「DELTA PRO WEIGHT」です。

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ブランドメタリカ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【一部予約販売中】 メタリカ 1994 DAMAGe iNc.ヴィンテージ Tシャツ M パスヘッド Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

6分钟前

【一部予約販売中】 メタリカ 1994 DAMAGe iNc.ヴィンテージ Tシャツ M パスヘッド Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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