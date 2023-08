【一部予約販売中】 メタリカ 1994 DAMAGe iNc.ヴィンテージ Tシャツ M パスヘッド Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

METALLICA メタリカ 1994 DAMAGe iNc. TOUR Vintage T-shirt ヴィンテージ TシャツM/DELTA PRO WEIGHTボディー/Pushead パスヘッド90s 90年代 ヘヴィメタル ハードロック バンドTee 希少 当時物 です。

【サイズ表記】

M

【平置き寸法】(採寸の仕方による誤差をご考慮願います。参考程度にお考え下さい。)

着丈 70cm 身幅 50cm 袖丈 18cm 肩幅 50㎝

【カラー】

ブラック

【材質】

COTTON 100%

【コンディション】

USEDとなります。着用による慣れた使用感がございますが、破れ等特に目立ったダメージはございません。年代物、ヴィンテージアイテムの状態に関しましては色薄感や毛羽立ち、薄汚れ、経年によるプリント割れ等は使用感に含みますのでご理解の程お願い致します。

※細心の注意を払い状態確認、状態記載をしておりますがUSED商品に関してご理解頂けない方、神経質な方のご購入をご遠慮下さい。

【商品説明】

海外の人気アーティスト「METALLICA メタリカ」の入手困難な゛激レア゛『ビンテージTシャツ』になります。コピーライトは「(C)1994 METALLICA UNDER LICENSE TO GIANT」と御座います。ボディは「DELTA PRO WEIGHT」です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メタリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

