値引きする 新品【日本総代理店・正規品】SAINT JAMES 　ウエッソン ソリッド Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

新品【日本総代理店・正規品】

新品【日本総代理店・正規品】SAINT JAMES ウエッソン ソリッド

SAINT JAMES ウエッソン ソリッド[無地](OUESSANT-UA)

レオナール トップス シルクウール Lサイズ

モカベージュ(HAMAC) T1サイズ

pheeny メッシュニット ホワイト



新品タグ付き マリーンセル marineserre ムーン トップス

※着用・詳細写真のカラーは、当商品と異なります。

DRESS33 長袖カットソー 38サイズ



cheese様専用

セントジェームスの定番中の定番、

こまつな様 専用

ボートネックシャツの無地タイプです。

【新品】tannossa サーマルヘンリーTEE



新品未使用 シャロルCHAROL ハートプリントサーマルプルオーバー

ボートネック、長袖のシャツの原型は、

【me.様専用】MAISON SPECIAL フロッキーグラムシアークルー

ノルマンディー地方の漁師やヨットマン等の

litmus / lutens シアートップス スキントップ

船乗り達が着ていたもの。

Baserange vein ロンT

実用的に考えられた素材、スタイルが特徴です。

フロッキーロゴプリントロンT アダムエロペ



IENA＊SAINT JAMES OUESSANT

ジャブジャブ洗っても丈夫な生地は、

新品未使用✨フェンディ ズッカ FFロゴ ニット カットソー ブラック×ホワイト

着込んでいくうちに風合いも出て

セオリーリュクスサイズ40とサイズ38エコクランチ2枚セット

肌に気持ちよく馴染んでいきます。

EDIT. FOR LULU エディットフォールル ビジュートップス



outil バスクTシャツ

無地なので一枚はもちろん、レイヤードスタイル等、

【値下げ不可】fetico ベロアトップス

様々なコーディネイトに活躍します。

希少❗Jean paul GAULTIER FEMME90年代パワーネット希少



アトリエブルーボトル Hiker's T-shirt 2022 メリノ シャツ

コットン100％

MM6 ドッキング ダブル レイヤード ロングTシャツ カットソー ロンT

MADE IN FRANCE

ETRETOKYO サーマルカシュクールフーディー 新作 新品 ブラック入手困難



【mkmk様専用】【新品】フレームワーク

サイズ(cm)

セリーヌ CELINE シルク 絹 長袖 ニット カットソー ボーダー 極美品

【T1】肩幅 40 身幅 43 着丈 60 袖丈 52

Cotton Asymmetry Shirts トゥデイフル



【ボーダーズアットバルコニー】BORDER ROUND NECK MINI 38



ボートネックボーダーカットソー/Le minor

カラー...ベージュ

【新品】CUNE DDDCボーダーロングスリーブカットソー

袖丈...長袖

完売品 MAISONSPECIAL マルチコンビビッグボーダーT ピンク

柄・デザイン...無地

《やよい様専用です》❤️着やすい❤️【カンサイビス】カットソー

ネック...ボートネック

あちゃちゅむ レオナル トレーナー

季節感...春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セントジェームス 商品の状態 新品、未使用

新品【日本総代理店・正規品】SAINT JAMES ウエッソン ソリッド[無地](OUESSANT-UA)モカベージュ(HAMAC) T1サイズ※着用・詳細写真のカラーは、当商品と異なります。セントジェームスの定番中の定番、ボートネックシャツの無地タイプです。ボートネック、長袖のシャツの原型は、ノルマンディー地方の漁師やヨットマン等の船乗り達が着ていたもの。実用的に考えられた素材、スタイルが特徴です。ジャブジャブ洗っても丈夫な生地は、着込んでいくうちに風合いも出て肌に気持ちよく馴染んでいきます。無地なので一枚はもちろん、レイヤードスタイル等、様々なコーディネイトに活躍します。コットン100％MADE IN FRANCEサイズ(cm)【T1】肩幅 40 身幅 43 着丈 60 袖丈 52カラー...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...無地ネック...ボートネック季節感...春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セントジェームス 商品の状態 新品、未使用

マチャット！セレモニーティアードカットソー2点 トクコプルミエヴォル トップス スペッチオ カーディガン