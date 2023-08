ご覧いただきありがとうございます。

【美品】90s lSSEY MIYAKE イッセイミヤケ セットアップ

詳しくはプロフをご覧ください。

lSSEY MIYAKE イッセイミヤケ

◼️商品説明

この度、紹介する商品はイッセイミヤケからセットアップです。

シルエットもカッコよく、さまざまな場面で着用でき楽しめるかと。

この機会に是非。

⬛︎サイズ

平置き(素人採寸:cm)

イッセイミヤケ

製品番号:IM23FF513

ジャケット

肩幅: 39cm

身幅: 44cm

袖丈:60cm

着丈:60cm

パンツ

ウエスト: 74cm

総丈: 100cm

⬛︎状態

とても良好で問題なく楽しめます。

⬛︎お知らせ

主に私物(正規店や古着屋で購入評価の多い出品者)から購入した物を取り扱っています。

目についたダメージ等は見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージが混入してる場合がございますのでご理解の程よろしくお願いします。

何かわからないことや質問などお気軽にお聞きください!

#イッセイミヤケ

#90s

#セットアップ

#スーツ

#ホワイト

#グレー

#ボタン

#デザイナーズ

#グラデーション

#スーツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。詳しくはプロフをご覧ください。 ⬛︎即購入大歓迎 フォロー割実施中!フォロー割3000円以上:300円引き5000円以上:500円引き1万円以上:1000円引き※フォロー割が基本となります。アイテムによって多少の調整は可能ですのでご相談ください。⬛︎ブランドlSSEY MIYAKE イッセイミヤケ◼️商品説明この度、紹介する商品はイッセイミヤケからセットアップです。 シルエットもカッコよく、さまざまな場面で着用でき楽しめるかと。この機会に是非。⬛︎サイズ平置き(素人採寸:cm)イッセイミヤケ製品番号:IM23FF513ジャケット肩幅: 39cm身幅: 44cm袖丈:60cm着丈:60cmパンツウエスト: 74cm総丈: 100cm⬛︎状態とても良好で問題なく楽しめます。⬛︎お知らせ主に私物(正規店や古着屋で購入評価の多い出品者)から購入した物を取り扱っています。目についたダメージ等は見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージが混入してる場合がございますのでご理解の程よろしくお願いします。何かわからないことや質問などお気軽にお聞きください!#イッセイミヤケ#90s#セットアップ#スーツ#ホワイト#グレー#ボタン#デザイナーズ#グラデーション#スーツ

