AUSTIN REED オースチンリード

■ カラー / 柄

【新品】AUSTIN REED オースチンリード カジュアルパンツ サテン 花柄

ベージュ 花柄

■ サイズ 40

ウエスト/38.5

股上/25

股下/62

裾幅/16.5

ヒップ/43

■ 素材

基布部分

ポリエステル 97%

ポリウレタン 3%

フロック部分

ポリエステル 100%

■ 定価

¥37,800

新品タグ付き未使用品です。

一度人手に渡った物であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。

■ 発送について

匿名配送致します。梱包後のサイズによってゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便どちらかで発送させて頂きます。

■ 注意事項

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください。何卒、よろしくお願い致します。

※即購入の方を優先しております。

他の方と値下げ交渉中のお品物でも気に入っていただければ割り込み購入していただいて問題ございません。

※価格交渉OKですが希望価格の明記をお願い致します。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

シルエット···テーパード

カラー···ベージュ

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···花柄

素材···サテン

裾···スリット

センタープレス···センタープレスなし

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オースチンリード 商品の状態 新品、未使用

AUSTIN REED オースチンリードカジュアルパンツ サテン クロップド丈■ カラー / 柄ベージュ 花柄■ サイズ 40ウエスト/38.5股上/25股下/62裾幅/16.5ヒップ/43■ 素材基布部分ポリエステル 97%ポリウレタン 3%フロック部分ポリエステル 100%■ 定価¥37,800 新品タグ付き未使用品です。一度人手に渡った物であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。■ 発送について匿名配送致します。梱包後のサイズによってゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便どちらかで発送させて頂きます。■ 注意事項どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください。何卒、よろしくお願い致します。※即購入の方を優先しております。他の方と値下げ交渉中のお品物でも気に入っていただければ割り込み購入していただいて問題ございません。※価格交渉OKですが希望価格の明記をお願い致します。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。シルエット···テーパードカラー···ベージュパンツ丈···クロップド・半端丈柄・デザイン···花柄素材···サテン裾···スリットセンタープレス···センタープレスなし股上···レギュラー季節感···春、夏、秋

