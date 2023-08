エメラルドグリーンのシャイニングクロコダイルのバッグとなります。

イタリア製なので、やはり革は素晴らしいと思います。

値下げ!クロコダイルのハンドバッグ (ショルダーバッグ)

フォルムもとても可愛く、ショルダーにも出来る留め金も付いています。

一目で目を奪われるようなシャイニングクロコダイルです!

クロコダイルの斑が浮き上がり、光って宝石のように煌めきます。

似たバッグがございますのでこちらを出品致します。

小ぶりながら、長財布、スマホOKです。お着物にも映えるのではと思います。

別格のクロコダイルバッグはいかがでしょうか!

鑑定の方にも鑑定して頂いてクロコダイルバッグであると証明されています。

ショルダー紐は付いておりません。

カラー エメラルドグリーン

サイズ

横幅 30cm

縦 24cm

マチ 10、5cm

外ポケット 1

中 ファスナーポケット 1

オープンポケット 1

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ます。

目立ったダメージはございませんが、あくまで中古品となりますので、それなりの使用感はございます。

内側には小キズなどもございます。写真10にて確認お願い致します。使用には差し支えございませんが、気になる方はご遠慮願います。

とても魅力的でこれからも活躍出来るバッグではと思いますが一応ややキズや汚れありにしています。

個人の検品になりますのでご理解のある方にご購入お願い致します。

神経質な方や完璧を求める方はお控え願います。

天然素材のための傷やくすみにご理解お願い致します。

何かございましたらお気軽にコメントお寄せ下さいませ!

いつでも即ご購入の方は歓迎致します。

アンティーク

ろまん

陶酔

スモールクロコダイル

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

エメラルドグリーンのシャイニングクロコダイルのバッグとなります。イタリア製なので、やはり革は素晴らしいと思います。フォルムもとても可愛く、ショルダーにも出来る留め金も付いています。一目で目を奪われるようなシャイニングクロコダイルです!クロコダイルの斑が浮き上がり、光って宝石のように煌めきます。似たバッグがございますのでこちらを出品致します。小ぶりながら、長財布、スマホOKです。お着物にも映えるのではと思います。別格のクロコダイルバッグはいかがでしょうか!鑑定の方にも鑑定して頂いてクロコダイルバッグであると証明されています。 ショルダー紐は付いておりません。カラー エメラルドグリーンサイズ 横幅 30cm縦 24cmマチ 10、5cm外ポケット 1中 ファスナーポケット 1 オープンポケット 1素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ます。目立ったダメージはございませんが、あくまで中古品となりますので、それなりの使用感はございます。内側には小キズなどもございます。写真10にて確認お願い致します。使用には差し支えございませんが、気になる方はご遠慮願います。とても魅力的でこれからも活躍出来るバッグではと思いますが一応ややキズや汚れありにしています。個人の検品になりますのでご理解のある方にご購入お願い致します。神経質な方や完璧を求める方はお控え願います。 天然素材のための傷やくすみにご理解お願い致します。何かございましたらお気軽にコメントお寄せ下さいませ!いつでも即ご購入の方は歓迎致します。アンティークろまん陶酔スモールクロコダイル

