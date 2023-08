ご覧いただきありがとうございます。

★サラサラとしたコットン素材が心地良く、ストライプ柄とAラインのコントラストが大人素敵なデザイン。

★ウエストから広がるシルエットが体型カバーを実現し、タックフレアシルエットでレディーライクに楽しめます。

★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用できます。

**********

▶︎即購入OKです!

▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【※掲載している他アイテムはセットではありません】

ニット単体での販売です。

掲載されている他アイテムが気になる方は、

#アールヴリュットのマルシェ

をチェックして下さい♡

その他、

#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

#10000円以上の上質なワンピース はこちら♡

*********

【ブランド】

POLO RALPH LAUREN

ポロ ラルフローレン

【アイテム】

マキシ丈ドレス

ストライプ柄

Aライン シャツワンピース

タックフレアワンピース

【サイズ】

SIZE 0

(Sサイズ相当)

着丈:約86cm

肩幅:約37cm

身幅:約43cm

袖丈:約58.5cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。

ウエストやヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもない状態です!

あくまで主観ですが、【美品】です♪

【色】

ホワイト×ブルー

白×青

【素材】

綿…100%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

*********

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

*********

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのマルシェ はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

