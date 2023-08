完売品 希少

定価38500円

リヨセルとコットンの混紡の生地。独特の肌触りと軽さが上品な1着。

ACTION FIT DESIGNの切り替えには独?のシルエットとバランスを実現。ウェルダー加工が施されたリフレクターテープとセキュリティテープをモチーフとした

バックプリントが特徴。

color:ブラック

item:パーカー

サイズ:Free

身幅:72cm

着丈:80cm

裄丈:85cm

裾幅:53cm

状態:USED/僅かに使用感あるものの大きな傷汚れなくまだまだ着用可能です。

大幅なお値下げは御遠慮下さい

〇サイズ感は採寸を記載してますのでそちらでご参考下さい〇

★購入について即購入OK 早い者勝ちです♪

・コメントでやり取り中であっても先に購入いただいた方

を優先いたします。 深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入ください。

★喫煙者はおりません(=^x^=)

【留意事項】

個人の不用品として出品しておりますため、メーカーの 保証は付きません。 予めご了承ください。

・発送後の事故・破損につきましては、責任を負えそせんのでご了承ください。

・基本即日発送を心がけておりますが仕事の都合上、出 来ない場合もございます。 ご了承下さいませ。

*コメント待ちの間も購入者優先となります *基本的に即購入可能ですご購入後のお値引は、メルカリ のシステム都合上出来ませんのでご了承ください

お読みいただき、ありがとうございました♪ 皆さまに安心 していただけるように迅速かつ丁寧で気持ちの良いお取引 ができるように心掛けております。 どうぞよろしくお願い いたします(^o^)☆

HUF

SAMPLES

A4A

minsobi

yoke

LACOSTE

stein

MHL

rovtski

POLO RALPH LAUREN

GALLIS ADDICTIN

maison kitsune

COMME des GARÇONS

NIKE

BLVCK PARIS

BLACK LABAL

BURBERRY

LAD MUSICIAN

Y-3

Calvin Klein

1PIU1UGUALE3 RELAX

など他にも様々なカジュアルブランド出品中☆

完売品 希少定価38500円リヨセルとコットンの混紡の生地。独特の肌触りと軽さが上品な1着。ACTION FIT DESIGNの切り替えには独?のシルエットとバランスを実現。ウェルダー加工が施されたリフレクターテープとセキュリティテープをモチーフとしたバックプリントが特徴。【TENDER PERSON(テンダーパーソン)】 HOODIE パーカーcolor:ブラックitem:パーカーサイズ:Free 身幅:72cm 着丈:80cm裄丈:85cm 裾幅:53cm状態:USED/僅かに使用感あるものの大きな傷汚れなくまだまだ着用可能です。大幅なお値下げは御遠慮下さい〇サイズ感は採寸を記載してますのでそちらでご参考下さい〇★購入について即購入OK 早い者勝ちです♪・コメントでやり取り中であっても先に購入いただいた方を優先いたします。 深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入ください。★喫煙者はおりません(=^x^=)【留意事項】個人の不用品として出品しておりますため、メーカーの 保証は付きません。 予めご了承ください。 ・発送後の事故・破損につきましては、責任を負えそせんのでご了承ください。 ・基本即日発送を心がけておりますが仕事の都合上、出 来ない場合もございます。 ご了承下さいませ。*コメント待ちの間も購入者優先となります *基本的に即購入可能ですご購入後のお値引は、メルカリ のシステム都合上出来ませんのでご了承くださいお読みいただき、ありがとうございました♪ 皆さまに安心 していただけるように迅速かつ丁寧で気持ちの良いお取引 ができるように心掛けております。 どうぞよろしくお願い いたします(^o^)☆HUFSAMPLESA4AminsobiyokeLACOSTEsteinMHLrovtskiPOLO RALPH LAURENGALLIS ADDICTINmaison kitsuneCOMME des GARÇONSNIKEBLVCK PARISBLACK LABALBURBERRYLAD MUSICIANY-3Calvin Klein1PIU1UGUALE3 RELAXなど他にも様々なカジュアルブランド出品中☆

