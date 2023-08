THE NORTH FACE クライムジャケット GORE-TEX

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE NORTH FACE クライムジャケット GORE-TEX刺繍ロゴ(旧型)XXL身幅60着丈(背面)76着丈(正面)70袖丈66肩幅532年前ほどに購入し、自宅のクローゼットで保管していました。183センチ70キロでジャストサイズでした。少しタイト目に作られているので185センチ以上の方は少し小さく感じると思います。6枚目の写真のジッパーの位置が少し上がりづらくなっています。ですが少し力を入れれば問題なく上がります。中古品になりますのでご理解よろしくお願いします。返品はご遠慮ください。柄・デザイン···刺繍フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、夏、秋、冬

