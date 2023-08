色々な ドイツ製 輸入 ラバースタンプ マウント済『逃げろ～！ブラウニーズ』 文房具

★トラブル防止の為、ご購入前にプロフィールをご一読いただけますと幸いです。

ひめ様専用 おすそ分けBOX

★表題のスタンプ以外は含まれません。

■ドイツ製 輸入 ラバースタンプ マウント済『逃げろ~!ブラウニーズ』

ちびっこブラウニーズが走る様子がそれぞれに可愛いくて、ほのぼのしてしまうデザインです。

太い紙帯(バンデロール)みたいにしたら可愛いかな?と思い、そんなイメージのサンプルを作ってみました。

少し文字(こちらは含まれませんが、お手持ちのThank youなどのメッセージなど)を、添えるとバランスがいいような気がしてます。

ドイツ製 輸入 ラバースタンプ マウント済『逃げろ~!ブラウニーズ』

ブラウニー本をご注文してくださった方にはこちらのサンプルも添えさせていただきますね。栞みたいに挟んでもらってもq(^-^q)

■サイズ:約85×25㎜

*角のインクが付くなどの失敗もなく、しっかりしたラバーなので繊細な線まで綺麗に押していただけます。

*マウント済み(マウントクッション付き)です。アクリルブロックをご用意いただけましたら直ぐに使っていただけます。

注)マウントは当方が付けておりますのでプロのような仕上がりではございません。

注)粘着面の剥離紙は剥がしてあります。

★おまとめ割引→▲30円

★発送方法【ミニレター】

スタンプ自体がしっかりとして分厚い為、丁寧には心がけますが簡易包装です。

おまけはささやかですが気まぐれでお付けしております( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

#ラバースタンプ

#ドイツ テキスト ラバースタンプ

#ドイツ ラバースタンプ

#輸入ラバースタンプ

#輸入 ラバースタンプ

#輸入スタンプ

#ジャンクジャーナル

#ハンドメイド素材

#スクラップブッキング

#ドイツ スタンプ

#はんこ

#文具女子博

#文具博

#ラッピング

#紙モノ

#紙物

#お手紙好き

#文房具好き

#ポストクロージング

#ポストアート

#コラージュ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

