【オープニングセール】 22AW ダブルタップス WTAPS BD 01 長袖シャツ オーバーサイズ 2 シャツ

※仕事が夜勤の為、コメントの返信がAM10時~PM6時までとなります。

※PM6時以降のご対応は出来かねます。

WTAPS / ダブルタップス の 22AW の BD 01 / LS / COTTON. OXFORD. WUT / 長袖 オックスフォード シャツ です。

カラ―/ BLU

サイズ/02

着丈約(85)cm、 肩幅約(55)cm、 身幅約(68)cm、 袖丈約(59)cm

※平置きでの採寸サイズです。ご参考にしてください。

コンディション:B(多少の使用感がある中古品)

襟と袖口裏に薄い汚れあり。問題なく使用可能です。状態は画像をご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

