最終値下げ zero morus 小型衣類乾燥機 ホワイト モルスゼロ 衣類乾燥機

morus zero

小型衣類乾燥機 モルスゼロ

カラー: ホワイト

容量:~4kg未満

乾燥方式:電気

サイズ: 幅41cm、奥行49cm、高さ53cm

重さ: 約13kg

2021年12月頃購入。

あまり使わないまま、引越しのため出品致します。

付属品は写真に写っているものが全てです。

靴専用棚も廃棄してしまったため付属しません。

説明書と電源コードはあります!

ご覧いただきありがとうございます。

返品・返金等対応しておりませんのでよろしくお願いします。

梅雨にも便利ですので、この時期ににぜひ!

商品の状態 未使用に近い

