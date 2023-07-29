【SALE／60%OFF】 希少　ミッキー　ヴィンテージ Tシャツ　菅田　ロック　バンド 在原みゆ紀 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

サイズ

【納品書】Garçons Box Logo Tee Supreme ボックスロゴ

肩幅 約46cm

FIGURE S/S TEE PIERRE ysm23

身幅 約49cm

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着丈 約63cm

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袖丈 約20cm

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レア ツルタグ Supreme Box logo ボックスロゴ Tシャツ

※素人採寸のため、

【Lサイズ】HUMAN MADE COLOR T-SHIRT レッド

多少の誤差がある場合がございます。

70s チャンピオン バータグ フットボール Tシャツ トリコタグ ランタグ

ご了承下さい。

LISA着用 バーバリーモノグラムTシャツ



syo様専用ページ★ 5468400

※ご購入後のキャンセル、返品はご遠慮願いますので、ご注意ください。

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※掲載商品の画像に関しまして、

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ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

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カラー···レッド

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袖丈···半袖

90's GRATEFUL DEAD BUZZ PARKER スカル Tシャツ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

サイズ肩幅 約46cm 身幅 約49cm 着丈 約63cm袖丈 約20cm※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。ご了承下さい。※ご購入後のキャンセル、返品はご遠慮願いますので、ご注意ください。※掲載商品の画像に関しまして、ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。 カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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