未使用

サイズM 2

肩幅45

袖丈66

身幅49

着丈67

glamb

グラム

レザーダブルライダースジャケット

ボアが中に内に敷き詰められているので冬でも中にカットソー1枚でもいけます

店員さんに聞きましたがそれを想定しているので少しタイトな作りになっているそうです

使い込むうちに革ものびて体に馴染んできます

なので、Backlashやインカネーションなどのブランドが好きな方にも気に入ってもらえると思います

経年変化も感じず状態は良好

定価で二桁半ばを越える高額商品

プロフ確認必須

畳みシワあり

他にもglamb united arrows monkey time shareef studious no id など

united tokyo stein sunsea dulcamara comoli unused sacai uru yoku essay neon sign nonnative yaeca Edwina horl lad musician JieDa ETHOSENS Burberry CLANE CULLNI GroundY LIBERUM marka MARKAWARE text MIHARA YASUHIRO RAINMAKER soe Sulvam superNOVA White Mountaineering WRAPINKNOT Y-3 yoshiokubo ka na ta COMME des GARCONS ohta my beautiful landlet hatra attachment kazuyuki kumagai n.hollywood discovered soshiotsuki kudos undercover bed j.w. ford steven alan trove acne anei lui's wizzard factotum iroquois john lawrence sullivan chloma ffixxed studios neverlamp stof bedsidedrama storama BEAMS HARE SHIPS EDIFICE LOVELESS URBAN RESEARCH

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グラム 商品の状態 新品、未使用

