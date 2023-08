こちらの商品に興味を持っていただきありがとうございます。

ESTNAITION ミラノリブジャケット 未使用新品 定価36200円

◎即購入OKです。

◎送料無料です。

◎入金確認後、1〜2日で発送します。

【ブランド名】

J-PRESS/ジェイプレス

【商品説明】

・ネイビー

・段返り

・赤ライン

・黒タグ

・大きいサイズ

・背抜き

【サイズ】

2XL

※【寸法】でご確認ください。

【寸法】

着丈 約78cm

身幅 約56cm

肩幅 約47cm

袖丈 約63cm

※素人寸法ですので若干の誤差はお許しください。

【素材】

表地 毛 100%

裏地 キュプラ

ナイロン

【状態】

段返り部分のボタンが少しだけ欠けています。

使用には問題ありません。(写真10)

他、目立つ汚れやダメージなく美品です。

古着を着られる方でしたら問題なく着ていただけると思います。

検品は慎重に行っています。気になる部分は写真に載せていますが、見落としがあるかもしれません。

古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

また、送料をお安くするために圧縮袋を使用する場合がありますのでご了承下さい。

ご不明点があればコメントよろしくお願いします。

神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ジェイプレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

