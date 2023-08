ご覧いただきありがとうございます!

他に不明なことがあればご質問ください!

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます!NIKE AIR JORDAN 12 RETRODARK GREY130690 160ナイキ エアジョーダン 12 レトロダーク グレーサイズ29cm US11状態未使用品(デッドストック)になります。箱無し。保管による経年変化はご了承ください。状態について、写真にて不明な部分があればご質問ください。他に不明なことがあればご質問ください!

