椎名林檎 平成風俗 アナログ盤

レコード盤

2枚組レコード盤

中古購入後に3回程再生しております

ジャケットは綺麗な状態だと思います

購入当初よりライナーノーツ、レコード盤共に擦れ傷が数カ所ありますがレコード盤は再生確認しております

長期保管のための経年劣化はご理解ください

レコード盤はナガオカの静電気防止レコード袋に入れております

あくまで素人保管の中古レコードになりますので、ご理解の程ご購入よろしくお願い致します。

発送方法はらくらくメルカリ便で発送致します

この商品はお値引は致しかねます

#椎名林檎

#アナログ盤

#レコード

#平成風俗

椎名林檎 平成風俗 アナログ盤レコード盤2枚組レコード盤中古購入後に3回程再生しておりますジャケットは綺麗な状態だと思います購入当初よりライナーノーツ、レコード盤共に擦れ傷が数カ所ありますがレコード盤は再生確認しております長期保管のための経年劣化はご理解くださいレコード盤はナガオカの静電気防止レコード袋に入れておりますあくまで素人保管の中古レコードになりますので、ご理解の程ご購入よろしくお願い致します。発送方法はらくらくメルカリ便で発送致しますこの商品はお値引は致しかねます#椎名林檎#アナログ盤#レコード#平成風俗

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

