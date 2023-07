国内発送 GASA 導かれた場所 ギャザーキュロットパンツ ガウチョパンツ

GASAのガウチョパンツです。

ギャザーの入り方や、生地の分量があるので、一見スカートのように着用できます。

ウエストは紐でキュッと結んで着用します。

幅広いサイズの方に着ていただけます。

サイドに並ぶボタンがGASAらしく、可愛いです。

コットン100%

着ていくうちに、経年を楽しめる1着です。

数回着用しております。

目立つ難はないように思います。

ikkuna suzuki takayuki

kaval

susuri

gasa

ネイティブヴィレッジ

ネストローブ

ヴェリテクール

ナチュラン

ツチエ

リンネル

ichi アンティークス

マタニティ

ツムグ

オールドマンズテーラー

ウティ

ガーメントリプロダクション

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GASAのガウチョパンツです。ギャザーの入り方や、生地の分量があるので、一見スカートのように着用できます。ウエストは紐でキュッと結んで着用します。幅広いサイズの方に着ていただけます。サイドに並ぶボタンがGASAらしく、可愛いです。コットン100%着ていくうちに、経年を楽しめる1着です。数回着用しております。目立つ難はないように思います。ikkuna suzuki takayukikaval susurigasaネイティブヴィレッジネストローブヴェリテクールナチュランツチエリンネルichi アンティークスマタニティツムグオールドマンズテーラーウティガーメントリプロダクション

