大きな割引 ヤエカ YAECA チェック柄 ブルゾン スイングトップ ドリズラージャケット ブルゾン

90's Reebok リーボック ロゴ刺繍 フード ブルゾン ジャケット 原宿

【商品情報】

多少の使用感ございますが、まだまだご着用いただけます。

生産国:

Made in Japan 日本製

Size:

M

実寸:

着丈64.5 肩幅46 身幅53 袖丈59

カラー:

マルチカラー

素材:

コットン 100%

モデル:

ドリズラージャケット

定価:

33.000円+tax

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤエカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

