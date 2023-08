閲覧ありがとうございます。

Nike Dunk High Retro PRM



Terummy様専用



Salomon XT6 Rush 25cm

こちらは大人気のスニーカー

CONVERSE ALL STAR 100 TREKWAVE OX新品27cm

アディダスのファーラムローの

NIKE AIR MAX 90 26cm

スニーカーです。

エアジョーダン1 ホワイトセメント26.0㎝

定価17000円位です。

Nike SB Dunk High "Money Cat"



スパイダーマン✖️エアジョーダン1

色は白がメインで

【美品】ナイキ エアジョーダン6 レトロ ブルズ 2010

ゴールドのアクセントが

Air Jordan 11 low cement grey

足元を一気に光らせてくれます!!

新品エアフォース1 プレミアム花柄パール サテン着物シルキーフローラル花30cm

おそらく限定カラーだとおもます。

アンダーアーマー カリー9 curry9 SESAMI STREET 28cm



【送料込】Nike エア ヴェイパーマックス 2019 28cm

サイズは25センチ

adidas YEEZY Boost 350 V2 "Slate White"



新品 ナイキ DV3054-001 DUNK LOW LX スニーカー

アッパーなどの皮部分に

NEW BALANCE 2002R NAVY

よくよく見るとワニ革の型が

スーパースター レースレス super star laceless

入っているので、とてもこだわりを感じます。

Reebok SHAQ NOSIS



新品未使用ニューバランス M920GNS スニーカー 26.5cm グレー



ナイキNIKEエアフライト1 ペニーハーダウェイ着用モデル復刻26.5

また、少しボリュームのある

YeezyBoost700 Wave Runner Solid Grey

スニーカーなので歩いていても

New Balance ニューバランス 2002rdd プロテクションパック

つかれにくく、普段使いや

NIKE AIR MAX 1 PRM ナイキ エアマックス1 デニム

街歩きにもおすすめです。

VANS×Pizza of Death SK8-Hi 28.5cm



New balance M991NV 27cm ニューバランス 新品未使用

状態は

NIKE ナイキ dunk ダンク アンロックド

3回ほど近所を歩いた程度なので

デッドストック RALEIGH ハイカットスニーカー

ソールの減りもなく、

NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG CO.JP

まだまだ快適に使えます!

US11.5 29cm リックオウエンス x コンバース ダークシャドウ



M1906DD プロテクションパック 27.5cm

メインカラー...ホワイト

aj1 サテンレッド



アディダス オリジナルス フォーラム 84 ハイ "レイカーズ"26.0cm

外箱の状態で配送いたします。

即完売☆new balance & Levi's 新品未使用 (27.5)



エアフォース1 アンディフィーテッド

質問などはお気軽にお声がけ下さい!

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧ありがとうございます。こちらは大人気のスニーカーアディダスのファーラムローのスニーカーです。定価17000円位です。色は白がメインでゴールドのアクセントが足元を一気に光らせてくれます!! おそらく限定カラーだとおもます。サイズは25センチアッパーなどの皮部分によくよく見るとワニ革の型が入っているので、とてもこだわりを感じます。また、少しボリュームのあるスニーカーなので歩いていてもつかれにくく、普段使いや街歩きにもおすすめです。状態は3回ほど近所を歩いた程度なのでソールの減りもなく、まだまだ快適に使えます!メインカラー...ホワイト 外箱の状態で配送いたします。質問などはお気軽にお声がけ下さい!

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

USA製M996LRC限定グリーンxホワイト2トーン緑x白アメリカ製30cm新品NIKE off-white ダンク No.48NIKE DUNKHI ブルース・リーnew balance M996 CHG 27.5cmNIKE AIR MAX INFINITY2 インフィニティー2 ブラック範馬様専用【中古品】sacai × NIKE LDV WAFFLE "BLACK"Nike Air Jordan1 Low OG Black Cement【新品未使用】new balance 27.5cm ニューバランス