オープニング 大放出セール Maison Margiela メゾンマルジェラ　ナイロンジャケット ナイロンジャケット

Maison Margiela

Maison Martin Margiela

メゾンマルジェラ

マルジェラ

ナイロンジャケット ブルゾン

サイズ:48 L相当

カラー:ダークグレー グレー

イタリア製 made in Italy

1回短時間で着用しただけになり美品です。

17AWのマルチジップブルゾンジャケット

フロントに3種類のジップが施されており、マルジェラらしいデザインになります。

どちらのジップでも開閉できる仕様になります。

マルチジップ multizip

ジャスティン・ティンバーレイク 着用

safari 掲載商品になり人気が高かったモデルになります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

