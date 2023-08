【安心の匿名配送(らくらくメルカリ便)】

【新品未使用】カフェメイド 初音ミク にっこり【タイクレ限定】



24体1セット バラ売り不可

【らくらくメルカリ便】ワンピース DXF EXTRA 小紫 傳ジロー 各12体

KOMURASAKI 小紫 フィギュア 12体

DXF~THE GRANDLINE MEN~EXTRA

DENJIRO 傳ジロー フィギュア 12体

即購入OK!

新品、未使用、未開封

クレーンゲームの景品 プライズ品ですので初期からのヘコみ、汚れなどはご容赦ください。

【梱包】

商品はOPP袋で包み、緩衝材にはプチプチを使用します。

段ボールに入れて発送します。

段ボールはリサイクル品を使用します。ご了承願います。

配達指定日時がある場合は、ご購入時にコメントください。

コメントがない場合は、指定日時なしにさせていただきます。

--------------------------

フォロワー600名突破を記念して、2023年4月から【感謝価格商品】を毎月1日に1個(セット)限定で出品します。

フォロワー200名突破を記念して、2021年9月から【⭐️特別価格商品⭐️】を毎月数回限定!!で出品しています。

ジャンルやキャラクターに決まりはございません。

売り切れの場合もございますが、他の出品ページも是非ご覧下さいませ。

--------------------------

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

