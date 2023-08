※ダブルタップスとは、ストリートシーンの第一線で活躍するデザイナーの西山徹氏が1996年に設立した日本のブランドで「VAN」「SUPREME」「STUSSY」「DR.MARTENS」などのストリートを代表とするブランドとのコラボレーションも行っており、 グラフィック、スケートなど様々なカルチャーをバックボーンに持ち、長くストリートシーンを牽引してきた独自の審美眼により、東京発のリアルなクリエイティビティを体現しています。

※こだわりのヴィンテージデニムハーフパンツです。フロント下前立てにはゴールド糸で「DIRTY ROTTEN」の刺繍が施されています。

※主な仕様

・ダブルタップスジッパーフライ

・ウエストベルトVステッチ止め

・バックポケット隠しリベット

・印字付セルビッチ

・コインポケット口裏セルビッチ

※とても美品です、リジットに近いワンウォッシュ程度ですので末永くオリジナルのエイジングを楽しんで下さい。

※表記サイズは「S」ですが、メンズMサイズ相当の着用感があります、下記平置き寸法もご確認下さい。

※平置き寸法

ウエスト 82cm

ヒップ 100cm

ワタリ 27cm

股上 28cm

股下 44cm

裾幅 20cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい、また、実寸サイズを参照し購入は慎重にご判断下さい。

※コンパクトに畳んでの発送となりますのでご了承下さい。

※検品の見逃しがあるかもしれません。

あくまでも中古品(古着)ですので、神経質な方ご遠慮下さい。上記お読み頂き、ご理解頂ける方、ご購入お待ちしております!

※スマホでの撮影の為、若干お色が現物と異なる場合があります。

ご容赦お願い致します。

※ご購入の際はプロフィールの一読お願いいたします。

他にも複数出品しておりますので,ぜひ

下のタグからクリックしてみてください

☟☟☟☟☟☟

#BikkeDance

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 未使用に近い

