by NYLON/OX ANORAK WEB限定アイテム

定価 ¥17,600

色目の配色が新鮮なアノラックパーカーが登場。

昨今トレンドのビッグシルエットが特徴的。

トレンドのデザインを随所に加えたアイテムです。 Sサイズでもかなり大きめです。

color ブラウン ベージュ size S

着丈 69 肩幅 70.5 身幅 69 袖丈 49

※2回程、短時間だけ着用。目立った汚れやダメージもなく状態良いです。

あくまで中古品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。

the north face GREGORY ARC'TERYX

patagonia パタゴニア

spinns / Dickies /POLO

UNIQLO ユニクロ /GU /STUDIOUS

GLOBALWORK /BEAMS /シップス/ナノユニバース /ジャーナルスタンダード /TK /ユナイテッドアローズ champion

merlot kastane antiqua

ストリート/ モード/古着 セットアップ

古着 ストリート 総柄

9090 80s neos act’m AIVER

adoon plain perushu 韓国

kutir クティール

HARE ハレ

coen コーエン

niko and ニコアンド

FREAK'S STORE フリークスストア

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH

RAGEBLUE レイジブルー

KANGOL カンゴール

ADRER アドラー

NIKE ナイキ

LIDNM リドム

ZARA ザラ

WEGO ウィゴー

CIAOPANIC

MONOMART モノマート

STEVEN ALAN スティーブンアラン

WHO'S WHO gallery フーズフーギャラリー

サカイ コモリ DANTON AURALEE sacai

ORCIVAL マウンテンパーカー

ブルゾン コート トラックジャケット

ビューティーアンドユース

プルオーバー ハーフジップ

TOWNCRAFT PENNEYS

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

