M.V.P. × MAJESTIC ダブルネーム REGGAE 45 TEE 蓄光 黒 Lサイズ 新品未使用 紙タグ付き です!

マスターピースの後継、M.V.P. と、マジェスティックのダブルネーム REGGAE 45 シリーズ!

蓄光仕様なので、暗闇で光ります!

フロントに、NEWYORK YANKEESの NY、バックに45シリーズ!

他にもDISCO 45 、FUNK 45 シリーズがありました!

こちらは、ターンテーブルでの、7インチの回転数 45回転よりインスパイアされたシリーズです!

音楽好きな方ぜひ!!

MASTERPIECE、M.V.P.。

真柄尚武 氏が手がけてきたブランドには、やはりディテールにこだわるからこそのネーミングがほどこされてきた。その真意は?

真柄「例えば〈M.V.P.〉というのはいろんな意味が当てはまるんですよ。今は“モスト・バリューエーブル(最も価値のある)・プロダクション”と言っていますが、ヒップホップの文脈なら“バリュ―エーブル・ポエット”って言うこともあるし、“プレイヤー”でもいいし“ピープル”でもいい。“バリューエーブル”だと価値だけど“バーナブル”だと“最も価値が無い”って言う意味になったり。そこはいろいろ言葉遊びの意味も込めているんです」

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘクティク 商品の状態 新品、未使用

