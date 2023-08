新版 ★MICHAEL KORS マイケルコース 財布　ダブルジップ 名刺入れ/定期入れ

1000円値下げしました。

★MICHAEL KORS マイケルコース 財布 ダブルジップ



【商品】

MICHAEL KORS マイケルコース 財布

【色】

PWD BLUSH MLT

【サイズ】

縦10.5㎝ 横18.5㎝

【仕様】

カードポケット×6

お札入れ×1

オープンポケット×2

ファスナー式小銭入れ×2

スマホポケット×1

IDポケット×1

ストラップは取り外し可能です。

スマートフォンも入ります。

新品未使用カリフォルニア州サンノゼグレートモール購入です。

日本でのアフターケアー受けられます。

バック系は中の型崩れ防止の紙は現地に捨てて帰国後詰めています。

ご了承くださいませ。

【注意事項】

□掲載の写真は実物と色合い柄の出かたが若干異なる場合がありますがご了承下さい。

□採寸多少の誤差はご了承ください。

□商品によっては購入時よりタグが無い場合があります。

□全て新品未使用ですが、ファクトリー店(アウトレット)購入為多少の汚れやご使用に差し支えない傷などがある場合もございます。完璧な商品をお探しの方は直営店でのご購入をお勧めします。

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

