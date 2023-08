★お求めやすく価格改定★ PC-GN17CNSA7 NEC Office SSD256GB メモリ8GB ノートPC

電源を入れたらすぐ使えます。

◆◇パソコン構成◇◆

HP ELLITEBOOK

■メーカー:NEC

最新Windows11/新品SSD256GB/メモリ8GB/3世代Core-i5

■品名:LAVIE PC-GN17CNSA7

■OS:Windows11 Home 64bit 21H2*

■15.6インチワイド液晶

■CPU:Intel Celeron Dual-Core 3215U 1.70GHz/2コア*

■メモリ:8GB*

■SSD256GB(新品)*

■DVDマルチドライブ*

■無線LAN Wi-Fi

■USB×3(USB3.0×2,USB3.0×1)*

■SDカート*゛

■HDMI*

■Webカメラ*

■Bluetooth*

■マイク*

■テンキー

■バッテリー:1時間39分(表示時間)*

◆◇商品状態◇◆

※小傷はありますが、非常にきれいな状態です

※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい

◆◇付属品◇◆

ACアダプター、電源コード、有線マウス

◆◇動作確認項目◇◆

①Windows起動 : OK

②液晶モニター表示 : OK

③キーボード操作 : OK

④テンキー操作 : OK

⑤無線Wi-Fi動作 : OK

⑥インターネット接続 : OK

⑦CD、DVD読込 : OK

⑧USB×3 : OK

⑨SDカード : OK

⑩HDMI : OK

⑪Webカメラ : OK

⑫Bluetooth : OK

⑬バッテリー : OK

◆◇インストール済みソフト◇◆

・Microsoft Office 2021

(Exel,Word,Powerpoint)

※ライセンス認証済

・ウィルス対策ソフト

・iTunes

・メールソフト

・画像・編集加工

・画像・ロゴ作成・写真の加工

・DVD,CD作成ソフト

・DVD,CD再生ソフト

など

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

電源を入れたらすぐ使えます。人気のNEC LAVIEシリーズのノートパソコン!Celeron Dual-Core 3215U+メモリ8GB+新品のSSD256GB→サクサク快適動作!最新OSのWindows11インターネットで「YouTube」などが見れます DVDを観ることやCDを聴けます!DVDを作成できます!Webカメラあり!HDMI搭載!Bluetooth搭載!◆◇パソコン構成◇◆■メーカー:NEC■品名:LAVIE PC-GN17CNSA7■OS:Windows11 Home 64bit 21H2*■15.6インチワイド液晶■CPU:Intel Celeron Dual-Core 3215U 1.70GHz/2コア*■メモリ:8GB*■SSD256GB(新品)*■DVDマルチドライブ*■無線LAN Wi-Fi■USB×3(USB3.0×2,USB3.0×1)*■SDカート*゛■HDMI*■Webカメラ*■Bluetooth*■マイク*■テンキー■バッテリー:1時間39分(表示時間)*◆◇商品状態◇◆※小傷はありますが、非常にきれいな状態です※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい◆◇付属品◇◆ACアダプター、電源コード、有線マウス◆◇動作確認項目◇◆①Windows起動 : OK②液晶モニター表示 : OK③キーボード操作 : OK④テンキー操作 : OK⑤無線Wi-Fi動作 : OK⑥インターネット接続 : OK⑦CD、DVD読込 : OK⑧USB×3 : OK⑨SDカード : OK⑩HDMI : OK⑪Webカメラ : OK⑫Bluetooth : OK⑬バッテリー : OK◆◇インストール済みソフト◇◆・Microsoft Office 2021 (Exel,Word,Powerpoint) ※ライセンス認証済・ウィルス対策ソフト・iTunes・メールソフト・画像・編集加工・画像・ロゴ作成・写真の加工・DVD,CD作成ソフト・DVD,CD再生ソフトなど

