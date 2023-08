【高知インター店】 WTAPS VANS VAULT OG SK8-HI LX CROSS BONE スニーカー

黒ラインのOGではなく白ラインの希少タイプです。

今週限定値下NIKE SP AF1 エアフォースワン US9 スウェード

この状態で残っているのはあまりないかと思います。

Nike Air Jordan 1 HighOG "Rebellionaire"

WTAPS x VANS VAULT バンズヴォルト

エアジョーダン3 レトロ トゥルーブルー アンド コッパー

OGSK8-HILX スケートハイ

【21年製】NEW BALANCE M1300SB 26.5cm アメリカ製

サイズ:27.0cm

バレンシアガ トリプルエス シルバー ブラック 2019

カラー ブラック

アディダス オリジナルス ミュンヘン1972(MUNCHEN) 26cm

付属品:箱

ナイキ SB ダンク ロー PRM ブラウンペイズリー

*箱につぶれがあります。

ワコマリア×コンバース オールスター ハイ レオパード 27.5cm US9

また細に少し革の色移り有り

5/1まで特別価格【27.0★新品】アディダス スーパースター EG4959

防水処理後、1,2回程度使用しました。全体的に汚れ等少なく綺麗な状態です。

RED SPIDERアムーダーズ×ルコックスポルティフLCS-R800AM27㎝

美品ですが神経質な方はご遠慮下さい。

NIKE AIR MORE UPTEMPO BLACK 28.5cm

NEW BALANCE

【美品】ニューバランス MADE IN USA M1400

WTAPS wtaps

New Balance MR530GN(D) 25cm

西山徹 テンダーロイン tet ネイバーフッド

NIKE × AMBUSH AF-1

クロスボーン zorn

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

黒ラインのOGではなく白ラインの希少タイプです。この状態で残っているのはあまりないかと思います。WTAPS x VANS VAULT バンズヴォルトOGSK8-HILX スケートハイサイズ:27.0cmカラー ブラック付属品:箱*箱につぶれがあります。また細に少し革の色移り有り防水処理後、1,2回程度使用しました。全体的に汚れ等少なく綺麗な状態です。美品ですが神経質な方はご遠慮下さい。NEW BALANCEWTAPS wtaps西山徹 テンダーロイン tet ネイバーフッドクロスボーン zorn

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Adidas Originals PW HU HOLI NMD AC7034Nike SB Dunk Low "What The Paul" 25cm レアNIKE AIR JORDAN34 ジョーダン34 31cmイタリア製メンズレザースニーカー【27.5cm】ナイキ ダンクロー レトロ WHITE/BLACK-WHITEアメリカンラグシー 別注 アディダス カントリー スネークニューバランス CM1600LV(26.5cm/US8.5)ナイキ エアジョーダン ニュー エメラルド グリーンMM6メゾンマルジェラ ソロモン 黒 未使用 コラボスニーカー ブラック29.5