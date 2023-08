状態:試着のみの美品です。

EYEVAN 7285 no.639

素材:TITANIUM

サイズ:□22-145

デザイン:ツーポイント

フル彫金

価格48400

Made in Japan 日本製

画像に写っているケースは付きませんが

他の物でよろしければ、ご用意いたします。

1930年代に多く世に誕生した、アメリカンヴィンテージのリムレスフレームをオマージュしたモデル。当時の繊細且つ巧妙な手彫り彫金を、世界最高峰の生産レベルにあると言われる福井県鯖江市の工場で、現代のMADE IN JAPANの生産技術を以って、どこまでディテールを近づけられるか挑戦した渾身の作品。レンズは特注となる3mm厚/2カーブのライトカラーを設定。各パーツの固定に使われるネジは、ヴィンテージライクなマイナスヘッドを使用。ダキチョウ仕様の無垢チタンパッドには、DIGNAClassicのアイコン“カブト”がレーザー彫りで施されている。テンプルに繊細な彫金風のデザインが施され、当時存在しなかった素材であるチタン合金“GUMMETAL”を採用。しなりが強く、掛け心地が良く、変形を最小限に抑える。ブリッジ、ヨロイには、手彫り型から写し込まれた繊細な彫金風のラインやミル模様が入る。ヨロイには側面、上下面にパターンが入り、プレス加工の熟練レベルは世界でもトップクラスのクオリティを誇る。シャープな面出し、磨き込まれたフレームが、世界最高峰の技術を以って仕上げられた証となる。

999.9

金子眼鏡店

EYEVANなどのブランドにも引けを取らないクオリティーです。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

