★購入前に発送先を自宅や郵便局に変更お願いいたします。

あっくん317様専用です。ほかの方は購入しないでください。

お品は写真1の未開封品です(写真2~参考写真私物)

袋+プチプチ使用簡単梱包定形外(保証追跡番号保証無し)でよろしければ送料無料です。

+500円で宅急便対応できます。

本商品は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」とヘッドウェア&アパレルブランド『NEW ERA(R)(ニューエラ)』のコラボレーションキャップです。

・商品名:ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン【NEW ERA】キャップ9FIFTYモデル

・種類:JOTARO PURPLE、STONE OCEAN LOGO BLACK

・商品サイズ:フリーサイズ(アジャスター)

<JOTARO PURPLE>

空条承太郎の衣装をモチーフとしたデザイン。

ニューエラ好きな方はキン肉マンキャップも出してます。

ジョジョTシャツや缶バッジや限定グッズ出してるので興味ある方お願いします。

検索

NEW ERA(R)

(ニューエラ)

ジョースター

スタンド

ジョジョの奇妙な冒険

ストーンオーシャン

キャップ

野球帽子

ディオ

スタープラチナ

スナップバック

9FIFTY

アジャスタブル

スタープラチナ

星

紫

空条承太郎

空条徐倫

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

