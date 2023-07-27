今年の新作から定番まで！ こたちゃん様 専用 植物/観葉植物

種類···バラ

ブラヘア アルマータ F 特白個体



Kikko鉢 Kikko 吉光釜 激レア鉢 アガベ チタノタ グラキリス

(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)

10-4 斑入りモンステライエロー・タイコンステレーション YellowMon



NO.176【希少】富貴蘭 一玄丸

モーヴギモーヴ (2,280)

Strong白!!アグラオネマ ピクタムトリカラーAglaonema

グリーン・ハート (2,280)

けい 様 専用ページ

リパルティール (2,280)

ケラリアピグマエア 【大株 発根済】コレクション株

ジョリートレンドセッター (2,280)

アガベ 「イシスメンシス」 子株付き！

Y - ラロック (2,280)

【3/13画像更新】154⭐️開花株 ⭐️【ラズベリーみるく♪♪】限定1株未株分

ガーネット・ジェム (1,880)

入力中…様専用商品 ペラルゴニウム ミラビレ 刺し技 発根済み 美株

ブリランテ (1,880)

シストーチスsp.パプア Cystorchis sp. ジュエルオーキッド

計 (15,160)

バシラリス（実生）



モンソニア ムルチフィダ 開花中 実生(鉢付き)

値引き (－1,550)

多肉植物 桜エンディング 葉挿し苗



2.minosan様 22日以降発送の方はコメントください！

差し引き合計 (13,610)

パキポディウム マカイエンセ 【魔界玉】



ユッカ ロストラータ 230 樹高葉先80cm位 8号 発根確認済み 人気

宅急便60〜80サイズで発送いたします。

No.303 【Do様専用】 incomplete pot セメント 鉢



ジリアン錦 エケベリア 多肉植物 韓国苗

複数ご購入の方には値引きをいたします。

当時物 マーシャル 720 キティカット 180φ ヘッドライト イエローレンズ

(2苗) 200円値引き

希少種❁⃘*.゜ヒメヒオウギ ブルーの種10粒3セット 斑入り白花紫蘭おまとめ

(3苗) 450円値引き

発根始めてます♡極上の白斑入り♡斑入りモンステラ これぞホワイトタイガーな株♡

(4苗) 800円値引き

発根済 現地球 ユーフォルビア イトレメンシス



武倫柱 サボテン 柱サボテン アガベ ロストラータ 金鯱 ドライガーデン



多肉植物 アマゾネス錦♡カキコ

季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。

♦︎KING様専用 ゴリ猫2+ 螃蟹セット①Redcatweezle



⭐️⭐️ヒューミリス×ラグジュアリー⭐️⭐️韓国苗 多肉 抜き苗 ピンク

品種タグは付属しません。

20 アガベ多肉植物 吉祥冠錦20株



杜松・盆栽

複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)

多肉 センペルビウム C. William シーウィリアム 大群生①速達発送



ビカクシダ ライディーン P.Rydeen OC 子株



①エバーフレッシュ曲がり❗️大型観葉植物！高さ150❗樹形綺麗！ボリューム◎

#バラ

【石井盆栽】真柏 盆栽 s-4

#薔薇

38. Kohaku様 専用ページ 速達便発送

#挿し木

ユーフォルビア アンボボンベンシス 陶器鉢 鉢カバー

#挿し穂

２年生 ヴィオルナ系クレマチス ピンク系

#希少種

激レア大株！斑入りモンステラ Monstera Deli Mint 1

#レア

あー様専用 多肉植物アガベ チタノタ極上子株+166# 速達で発送

#絶版

Invisible ink ×Botanize 鉢

#裸苗

送料込み ココスヤシ 幹太 形状良 シルバーリーフ 庭木 新築等

#切り花種

【レア/塊根植物】ドルステニア ギガス - F

#イングリッシュローズ

多肉植物 アロエ ペッキー×へミンギー 実生 美苗 高級 子株付き 札付き

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ニワゼキショウ 白 ピンク 抜き苗

#DA

良型 亀甲竜 ディオスコレア エレファンティペス 塊根部18〜19㎝

#バラ苗木

希少❤フィカス クリシュナボダイジュ クリシュナ菩提樹

#バラ苗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類···バラ(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)モーヴギモーヴ (2,280)グリーン・ハート (2,280)リパルティール (2,280)ジョリートレンドセッター (2,280)Y - ラロック (2,280)ガーネット・ジェム (1,880)ブリランテ (1,880)計 (15,160)値引き (－1,550)差し引き合計 (13,610)宅急便60〜80サイズで発送いたします。複数ご購入の方には値引きをいたします。(2苗) 200円値引き(3苗) 450円値引き(4苗) 800円値引き季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。品種タグは付属しません。複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)#バラ#薔薇#挿し木#挿し穂#希少種#レア#絶版#裸苗#切り花種#イングリッシュローズ#ER#DA#バラ苗木#バラ苗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用 多肉植物 298 ピンクルビー錦 未発根 韓国苗 輸入苗フィロデンドロン (フロリダビューティー)ノブ様 専用【レア/超極太/ドワーフ/塊根】アデニウム アラビカム V2ハック専用フェニックスロベレニー希少ダブルヘッド多肉植物。アガベチタノタ狼人選抜子株ハルまま専用商品№666 アグラオネマ ロタンダム アチェガジュマル 斑入り 苗 がじゅまる 実生