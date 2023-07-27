今年の新作から定番まで！ こたちゃん様 専用 植物/観葉植物

種類···バラ
ブラヘア アルマータ F 特白個体
Kikko鉢 Kikko 吉光釜 激レア鉢 アガベ チタノタ グラキリス
(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)
10-4 斑入りモンステライエロー・タイコンステレーション YellowMon
NO.176【希少】富貴蘭 一玄丸
モーヴギモーヴ (2,280)
Strong白!!アグラオネマ ピクタムトリカラーAglaonema
グリーン・ハート (2,280)
けい 様 専用ページ
リパルティール (2,280)
ケラリアピグマエア 【大株 発根済】コレクション株
ジョリートレンドセッター (2,280)
アガベ 「イシスメンシス」 子株付き！
Y - ラロック (2,280)
【3/13画像更新】154⭐️開花株 ⭐️【ラズベリーみるく♪♪】限定1株未株分
ガーネット・ジェム (1,880)
入力中…様専用商品 ペラルゴニウム ミラビレ 刺し技 発根済み 美株
ブリランテ (1,880)
シストーチスsp.パプア Cystorchis sp. ジュエルオーキッド
計 (15,160)
バシラリス（実生）
モンソニア ムルチフィダ 開花中 実生(鉢付き)
値引き (－1,550)
多肉植物 桜エンディング 葉挿し苗
2.minosan様 22日以降発送の方はコメントください！
差し引き合計 (13,610)
パキポディウム マカイエンセ 【魔界玉】
ユッカ ロストラータ 230 樹高葉先80cm位 8号 発根確認済み 人気
宅急便60〜80サイズで発送いたします。
No.303 【Do様専用】 incomplete pot セメント 鉢
ジリアン錦 エケベリア 多肉植物 韓国苗
複数ご購入の方には値引きをいたします。
当時物 マーシャル 720 キティカット 180φ ヘッドライト イエローレンズ
(2苗) 200円値引き
希少種❁⃘*.゜ヒメヒオウギ ブルーの種10粒3セット 斑入り白花紫蘭おまとめ
(3苗) 450円値引き
発根始めてます♡極上の白斑入り♡斑入りモンステラ これぞホワイトタイガーな株♡
(4苗) 800円値引き
発根済 現地球 ユーフォルビア イトレメンシス
武倫柱 サボテン 柱サボテン アガベ ロストラータ 金鯱 ドライガーデン
多肉植物 アマゾネス錦♡カキコ
季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。
♦︎KING様専用 ゴリ猫2+ 螃蟹セット①Redcatweezle
⭐️⭐️ヒューミリス×ラグジュアリー⭐️⭐️韓国苗 多肉 抜き苗 ピンク
品種タグは付属しません。
20
アガベ多肉植物 吉祥冠錦20株
杜松・盆栽
複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)
多肉 センペルビウム C. William シーウィリアム 大群生①速達発送
ビカクシダ ライディーン P.Rydeen OC 子株
①エバーフレッシュ曲がり❗️大型観葉植物！高さ150❗樹形綺麗！ボリューム◎
#バラ
【石井盆栽】真柏 盆栽 s-4
#薔薇
38. Kohaku様 専用ページ 速達便発送
#挿し木
ユーフォルビア アンボボンベンシス 陶器鉢 鉢カバー
#挿し穂
２年生 ヴィオルナ系クレマチス ピンク系
#希少種
激レア大株！斑入りモンステラ Monstera Deli Mint 1
#レア
あー様専用 多肉植物アガベ チタノタ極上子株+166# 速達で発送
#絶版
Invisible ink ×Botanize 鉢
#裸苗
送料込み ココスヤシ 幹太 形状良 シルバーリーフ 庭木 新築等
#切り花種
【レア/塊根植物】ドルステニア ギガス - F
#イングリッシュローズ
多肉植物 アロエ ペッキー×へミンギー 実生 美苗 高級 子株付き 札付き
#ER
ニワゼキショウ 白 ピンク 抜き苗
#DA
良型 亀甲竜 ディオスコレア エレファンティペス 塊根部18〜19㎝
#バラ苗木
希少❤フィカス クリシュナボダイジュ クリシュナ菩提樹
#バラ苗
専用 多肉植物 298 ピンクルビー錦 未発根 韓国苗 輸入苗
フィロデンドロン (フロリダビューティー)
ノブ様 専用【レア/超極太/ドワーフ/塊根】アデニウム アラビカム V2ハック
専用フェニックスロベレニー希少ダブルヘッド
多肉植物。アガベチタノタ狼人選抜子株
ハルまま専用商品
№666 アグラオネマ ロタンダム アチェ
ガジュマル 斑入り 苗 がじゅまる 実生
種類···バラ(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)モーヴギモーヴ (2,280)グリーン・ハート (2,280)リパルティール (2,280)ジョリートレンドセッター (2,280)Y - ラロック (2,280)ガーネット・ジェム (1,880)ブリランテ (1,880)計 (15,160)値引き (－1,550)差し引き合計 (13,610)宅急便60〜80サイズで発送いたします。複数ご購入の方には値引きをいたします。(2苗) 200円値引き(3苗) 450円値引き(4苗) 800円値引き季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。品種タグは付属しません。複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)#バラ#薔薇#挿し木#挿し穂#希少種#レア#絶版#裸苗#切り花種#イングリッシュローズ#ER#DA#バラ苗木#バラ苗