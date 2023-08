○アイテム

A4収納可能 肩掛け可能

この商品以外にも素敵なバッグを豊富に取り揃えていますので、アカウントまたは、

#WILLOWElegantBags

から是非見てみてください♪

○サイズ

タテ29cm

ヨコ38cm

マチ10cm

ハンドル29cm(立ち上がり)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※本体のみの出品で、備品などはつきません。

○状態

若干の色あせや細かい汚れはありますが、角スレなどもなく綺麗で、まだまだ長くお使いいただけます。

○カラー

ブラック 黒

○素材

テスートナイロン

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※ 商品は全て大手リサイクルショップで購入致しました。

鑑定済みの正規品となります。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

