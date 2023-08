ダントン

リネン素材のカラーレス

シャツカーディガンです

春先から初夏〜夏と長い季節で

役に立つアイテムです

合せやすいノーカラー

サラリとして着心地がよい

前開き スナップボタンで

脱ぎ着しやすい

縁取りのパイピング仕様が

アクセントになっています

サッと羽織れて紫外線対策や

冷房対策にも重宝します

専用出品です ダントン✨新品 ブルゾン✨ リネンノーカラージャケット 23区新品

☆わかりやすいように色違いの

説明詳細を載せてあります

質の良いリネンのカーディガンにひかれて店舗にて試着購入

しました

色違いを着ていますので

こちらは出品致します

サイズ 36

カラー ネイビー

着丈 60センチ

身幅 54センチ

袖丈 52.5センチ

ダントン DANTON danton

のみならず ジムフレックス

オーシバル コロンビア

モンベル ノースフェイスなどカジュアルアウトドアのお洋服

がお好きな方に

23区新品 23区レディース

自由区 組曲 iCBなど

オンワード樫山のキレイ目な

お洋服がお好きな方にも

オススメです

ダントン

DANTON

danton

ダントンレディース

ダントンノーカラージャケット

ダントンインサレーション

ダントンリネンジャケット

ダントンリネンカーディガン

ダントンシャツ

ダントンジャケット

ダントンカーディガン

23区新品

23区レディース

23区ジャケット

23区ブルゾン

23区カーディガン

23区シャツ

23区ノーカラー

自由区新品

自由区ブルゾン

自由区ジャケット

組曲新品

組曲ブルゾン

組曲ジャケット

iCB新品

iCBジャケット

iCBブルゾン

iCBカーディガン

iCBシャツ

ジムフレックスブルゾン

オーシバルブルゾン

モンベル

コロンビア

ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダントン 商品の状態 新品、未使用

質の良いリネンのカーディガンにひかれて店舗にて試着購入しました色違いを着ていますのでこちらは出品致しますサイズ 36カラー ネイビー着丈 60センチ身幅 54センチ袖丈 52.5センチダントン DANTON dantonのみならず ジムフレックスオーシバル コロンビアモンベル ノースフェイスなどカジュアルアウトドアのお洋服がお好きな方に23区新品 23区レディース自由区 組曲 iCBなどオンワード樫山のキレイ目なお洋服がお好きな方にもオススメです 商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダントン 商品の状態 新品、未使用

