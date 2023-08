ご覧いただきありがとうございます。

SIGMA 24-70F2.8 IF EX DG HSM

超希少なペンタックスkマウント用です!

HSM搭載は、なかなか市場に出回ってない本当に希少なレンズです!

早い者勝ちです!

フルサイズ対応です!

もちろんAPS-Cでも使用出来ます。

[商品状態]

本体は傷や擦れはほぼ無い美品となります。

光学も通常使用に伴うチリの混入はありますが、クモリ・カビ・バルサム切れは無く、クリアな光学です。

フードに擦れ痕があるため、商品状態をやや傷や汚れありとしています。

ケンコーのPRO1D LOTUSII レンズプロテクターを付属でお付けします。(新品価格¥7,600程度)

レンズプロテクターに傷は無く美品です。

商品は写真に写っているもので全てとなります。

元箱・取説・ポーチ等は付属しません。

当方はカメラ機材の専門家ではありません。

商品状態は正直に誠実に記載することを心掛けておりますが、細かい見落としなどがある場合があります。

神経質な方、完璧をお求めになる方はご購入をお控え下さい。

動作に関しては行える範囲内での確認は行なっております。

初期の動作不良(到着から2日以内)以外での、返品にはご対応致しかねますので、予めご了承ください。

商品の情報 ブランド シグマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。SIGMA 24-70F2.8 IF EX DG HSM超希少なペンタックスkマウント用です!HSM搭載は、なかなか市場に出回ってない本当に希少なレンズです!早い者勝ちです!フルサイズ対応です!もちろんAPS-Cでも使用出来ます。[商品状態]本体は傷や擦れはほぼ無い美品となります。光学も通常使用に伴うチリの混入はありますが、クモリ・カビ・バルサム切れは無く、クリアな光学です。フードに擦れ痕があるため、商品状態をやや傷や汚れありとしています。ケンコーのPRO1D LOTUSII レンズプロテクターを付属でお付けします。(新品価格¥7,600程度)レンズプロテクターに傷は無く美品です。商品は写真に写っているもので全てとなります。元箱・取説・ポーチ等は付属しません。当方はカメラ機材の専門家ではありません。商品状態は正直に誠実に記載することを心掛けておりますが、細かい見落としなどがある場合があります。神経質な方、完璧をお求めになる方はご購入をお控え下さい。動作に関しては行える範囲内での確認は行なっております。初期の動作不良(到着から2日以内)以外での、返品にはご対応致しかねますので、予めご了承ください。

