素材

•黒檀( エボニーウッド) アジアアフリカで生育分布されている硬木を使用している世界でも珍しいデザインの指輪です。

サイズ 19.5号

アフリカ サハラ砂漠の方に直接赴き、現地在住の熟練したトゥアレグシルバー職人と直接コンタクトを取り、様々なアイテムを揃えることができました。

一点一点 品質の検査をし完璧な仕上がりのものだけを買付したのでご安心してご購入出来ます。

トゥアレグ族のシルバーは2003年世界的に有名なエルメスが別注したことでファッションアイテムとして知名度を得ましたが、今も変わらず手作業で作られています。

エスニックジュエリーといえば北米のネイティブアメリカンやメキシコのジュエリーなどがあります。トゥアレグシルバーはそれよりも流通が少なく貴重なものです。

現在ヨーロッパ圏内ではトゥアレグシルバーがファッションとして広く流通しています。

テレビでのクレイジージャーニー 、 NHK の世界は欲しいものでいっぱいなどでトゥアレグ族の不思議な魅力が取り扱われています。

熟練の職人の手で作られたアクセサリーは生産数も少なく日本への流通は極端に少ないです。

プロフ必読でお願いします。

トゥアレグシルバー

シルバーバングル

シルバーリング

エルメス

HERMES

トゥアレグ族

大草直子

ビンテージ ラグ

ポ シャラウィト

ベニワレンラグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

