NERGY スピード アダムエロペ でも取り扱っているナージーの水着セットアップです。【Speedo】UV&水陸両用 リファインドフレンチスリーブセパレーツ¥19,800 (税込)ベージュサイズSベビースイミングの時に着ていました。上は着用回数5回ほど。パンツは10回ほど使用しています。(リゾート地で手持ちの水着と合わせて着ておりました。)目立った傷汚れありません。とても素敵なデザインなのでスポーツだけでなく、リゾートやスパ、サウナでもおすすめです!以下サイト引用です。NERGY(ナージー)は、日常のどんなシーンでもスタイリッシュに着こなせる、機能的なスポーツウェアを提案するブランドです。【デザイン・シルエット】スタイルと着心地の良さを兼ね備えた「Stay FIT(ステイ・フィット)」コレクション。リサイクルナイロン素材「Sensitive Reco(センシティブ レコ)」を使用した、UVカット機能付きのスイムウェア。トップスとショーツのセパレートタイプでそれぞれ単品での着回しも可能です。トップスは肌の露出を抑えたフレンチスリーブが特徴で、前身頃のドレープデザインがこなれ感を演出します。差し込みタイプのカップ付き。ボトムスは動きを妨げないほどよいゆとりがあり、安心のインナーつきです。トップス、ボトムスともに裾部分は無縫製のためフラットで軽い仕上がり。スイムウエア兼デイリーウエアとしても活用できます。海やプールといったリゾートではもちろん、スパやサウナなどのレジャーでの着用もおすすめです。【モデル着用サイズ】モデル H169 B80 W60 H85着用サイズ M【素材】柔かい肌触りと高ストレッチのナイロン素材水陸両用/UV(UPF15〜30)UVカット率85%以上/ストレッチ/サステナブルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー裏地:(トップス)なし(ボトムス)あり光沢感:ややあり伸縮性:あり厚み:やや薄いポケット:なしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【メーカー品番】SFW22281【用途】スイム/アウトドア/リゾート

