こちら専用出品になります。

今の季節にぴったりのきれいなブルーのスカートです。

ほんとに可愛い はきやすいスカートです。

似た色のワンピース購入したのでこちらを手放す事にしました。

何度か着用した後自宅保管していました。

自宅クリーニング済みです。

今回自宅クリーニングの際みつけたシミがありますが、ギャザーが多いのでそんなに目立つ感じは無いと思います。6枚目写真です。

中古品のためご理解ある方よろしくお願いします。

小さく折りたたんでの発送になります。折りしわ等

ご了承下さい。

以下HUISより転用

生地をたっぷりと贅沢に使い、ギャザーのバランスがとれたゆったりとしたシルエット。

ウエストは緩めのゴム仕様で、紐での調節が可能です。

※片側ポケット付き

No

U402-5001-38MBL

カラー

マリンブルー

生産国

日本

素材

コットン100%

サイズ

F ウエスト67/総丈81

※ウエストはゴム仕様のため107cmまで伸長します

その他

水洗い洗濯可

#遠州織物

#huis#HUIS

#スカート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

