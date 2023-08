23Y6M57

◯ 古着 80's BANANA REPUBLIC open colar shirt

~雰囲気抜群~ 50s Baseball Shirts Made in USA

◯

ボンクラ デニムボタンダウンシャツ 40

◯ size: S(サイズ表記はSですが、実際の着用感はL相当。そちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記実寸をご確認下さい。)

着丈:76cm

身幅:58cm

肩幅:49cm

◯ 素材 : コットン

◯ 商品説明 : 80's 90's スタイルのリバイバルバルから人気急上昇中、ブランドで近年注目を浴びるグルカやハンティングジャケットを使ったスタイルを、いち早く提案した源流と言われているブランド。デザイナー夫婦が世界中を旅してインスパイアされたサファリスタイルを提案した【Safari & Travel Clothing】ラインは傑作と言われています。

身幅たっぷり、肩もしっかり落として着られる ドロップショルダー の旬シルエット。

ブラックをベースにブラウンでデザインが施された好配色。

ベーシックな型のアイテムだけに、他にはないデザイン性の高さで他人と差のつけられる一枚かと思います。

スラックス 、 ワイドパンツ 等、ボリュームのあるパンツに合わせるだけで雰囲気の出せる一枚は、古着がお好きな方には勿論、モードなスタイリングにもかなりハマる一枚かと思います。

◯ 状態: 古着故、多少使用感はございますが、普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便(クロネコヤマト宅急便)で行います。

【ご案内】

23Y6M57◯ 古着 80's BANANA REPUBLIC open colar shirt◯ ◯ size: S(サイズ表記はSですが、実際の着用感はL相当。そちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記実寸をご確認下さい。)着丈:76cm身幅:58cm肩幅:49cm◯ 素材 : コットン◯ 商品説明 : 80's 90's スタイルのリバイバルバルから人気急上昇中、ブランドで近年注目を浴びるグルカやハンティングジャケットを使ったスタイルを、いち早く提案した源流と言われているブランド。デザイナー夫婦が世界中を旅してインスパイアされたサファリスタイルを提案した【Safari & Travel Clothing】ラインは傑作と言われています。細番手のコットン糸を高密度に織り上げ薄手ながら張りのある生地感。身幅たっぷり、肩もしっかり落として着られる ドロップショルダー の旬シルエット。ブラックをベースにブラウンでデザインが施された好配色。ベーシックな型のアイテムだけに、他にはないデザイン性の高さで他人と差のつけられる一枚かと思います。スラックス 、 ワイドパンツ 等、ボリュームのあるパンツに合わせるだけで雰囲気の出せる一枚は、古着がお好きな方には勿論、モードなスタイリングにもかなりハマる一枚かと思います。◯ 状態: 古着故、多少使用感はございますが、普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便(クロネコヤマト宅急便)で行います。【ご案内】MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80's 90's の シャツ Tシャツ 等のトップスから、 ジャケット 等のアウターを多数出品中です。

