希少 黒入荷！ カンパノラ シチズン 深緋 漆塗りコンプリケーション CTR57-1001 腕時計(アナログ)

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ミニッツリピーター、ムーンフェイズ、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフの4大複雑機構を搭載するクオーツウオッチ。

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商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 傷や汚れあり

シチズン カンパノラ 深緋 CTR57-1001 漆塗りコンプリケーションCITIZEN シチズン カンパノラ CAMPANOLA メンズ腕時計 コンプリケーション 深緋 こきあけ CTR57-1001ムーブメント：クオーツ(Cal.6772)精度：±20秒/月ケース素材：ステンレススチールケースデュラテクト表面加工ケース径：縦50.0mmｘ横43.0mm 厚さ16.5mm風防：デュアル球面サファイアガラス文字盤：漆塗り文字盤ベルト：ワニ革バンド(三ツ折れプッシュタイプ中留)、機能：ミニッツリピーター、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフ、ムーンフェイズ、24時間表示機能、日常生活防水付属品：純正 外箱、内箱状態：風防に傷はありません。文字盤の漆塗りの劣化などもありません。ベルトは内側が柔らかいスウェード素材のためやや汚れがありますが、比較的綺麗な状態です。ケース・バックルには軽度な傷がいくつかありますので画像をご確認ください。※画像は全て実機を撮影しています。※シリアルは伏せています。日本古来の緋色という濃い赤に深みを加え、漆塗りで表現した「深緋」。ミニッツリピーター、ムーンフェイズ、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフの4大複雑機構を搭載するクオーツウオッチ。ムーンフェイズは顔がスヤスヤ顔とドヤ顔の2種類あり、伝統の中にも遊び心を感じます。伝統のわざと最先端技術が融合したグランドコンプリケーション・モデルです。

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